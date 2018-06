Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato di attenzione : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) – ancora temporali interesseranno il Veneto , fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’allerta meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio. L’allerta è riferita allo scenario definito ‘ temporali forti”, e ...

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato di attenzione : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) – ancora temporali interesseranno il Veneto , fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’allerta meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio. L’allerta è riferita allo scenario definito ‘ temporali forti”, e ...

Allerta Meteo - ancora Maltempo al Centro/Nord : nuovo avviso della protezione civile per le prossime ore e i prossimi giorni : Allerta Meteo – Un minimo depressionario di origine atlantica tende a raggiungere le regioni Nord -occidentali dell’Italia, determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi sulla Valle D’Aosta e sul Piemonte, in estensione ad altre regioni del Nord , specie su quelle dell’arco alpino. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Maltempo - nubifragio nel Reatino : interventi ancora in corso : Sono ancora in corso, dalla tarda serata di ieri, le operazioni di messa in sicurezza dell’area colpita dal violento nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio e per quasi tutta la notte su Lisciano, alle pendici del monte Terminillo, nel comune di Rieti. I Vigili del fuoco reatini stanno tutt’ora operando con mezzi per il movimento terra per rimuovere i detriti e il fango che dalla montagna sovrastante il centro abitato ...