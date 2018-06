Malattie autoimmuni | nuovo approccio terapeutico dall’Università di Verona

Sanità : da Università Verona nuovo approccio terapeutico per Malattie autoimmuni : Verona , 12 giu. (AdnKronos) – Svelato un nuovo approccio terapeutico per le malattie autoimmuni e infiammatorie basato sull’utilizzo di nanovescicole derivate da cellule staminali mesenchimali. Il lavoro intitolato ‘Nanovescicole derivate da cellule staminali mesenchimali adipose bloccano il traffico dei linfociti T e inibiscono l’encefalomielite sperimentale autoimmune” è stato pubblicato sulla prestigiosa rivista ...

Sanità : da Università Verona nuovo approccio terapeutico per Malattie autoimmuni (2) : (AdnKronos) – Lo studio si è focalizzato sull’utilizzo della terapia basata su nanovescicole, un approccio innovativo basato sulla capacità di tali strutture di trasportare e rilasciare molecole terapeutiche derivate da cellule staminali. La nuova terapia basata su nanovescicole è stata in grado di impedire la formazione di focolai infiammatori e il conseguente danno tessutale nel sistema nervoso centrale nell’encefalomielite ...

Sanità : da Università Verona nuovo approccio terapeutico per Malattie autoimmuni (3) : (AdnKronos) - Attraverso l’utilizzo di tecniche avanzate di microscopia intravitale, il team scaligero ha, inoltre, dimostrato che le nanovescicole bloccano la migrazione dei linfociti circolanti all’interno del cervello, un processo fondamentale per lo sviluppo della sclerosi multipla. “In tutte le

Le Malattie reumatiche autoimmuni e infiammatorie aumentano il rischio di tumore : Le malattie reumatiche autoimmuni e infiammatorie aumentano il rischio di tumore . Reumatologi e oncologi stanno valutando l’aderenza agli screening dei pazienti e i casi in cui può essere somministrata l’immunoterapia C’è un filo che lega malattie reumatiche e neoplastiche, lo si è ribadito ancora una volta durante i lavori del XXI Congresso Nazionale del Collegio Reumatologi Italiani (CReI) conclusosi il 12 maggio, e che ha messo a confronto ...

Open day dedicato alle Malattie reumatiche autoimmuni. All'Ospedale "Murri" di Fermo - l'11 maggio - colloqui informativi gratuiti : A seguito dell' Open day, ad ottobre, in occasione della Giornata mondiale delle malattie reumatiche , organizzeremo un evento live in streaming su Facebook dando la possibilità alle utenti di ...

Malattie reumatiche autoimmuni per 5 milioni di italiani : 70% donne : Malattie reumatiche autoimmuni. Domani su tutto il territorio nazionale saranno disponibili per le donne servizi gratuiti per la prevenzione e cura