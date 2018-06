Mafia e corruzione elettorale | arrestati membri di un clan rom di Latina

Latina - Mafia e corruzione elettorale : 20 arresti nel clan rom : Operazione della polizia all'alba di martedì coordinata dalla Dda della Capitale con più di venti misure cautelari nei confronti di appartenenti a un clan rom nel quartiere Campo Boario a Latina ...

Corruzione : col. Russo - è humus per Mafia - PA non scenda a patti : ... degli enti locali e dell'imprenditoria sana, di porre in essere iniziative che portino all'immissione di capitali leciti nell'economia, ormai da troppi anni dopata'.

Corruzione : col. Russo - è humus per Mafia - PA non scenda a patti : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - "È piena responsabilità, soprattutto di coloro che svolgono una funzione pubblica, rispettare le leggi e non piegarsi ai comodi patti di corruttela. Anche questo è un presupposto necessario per la disgregazione di quell’humus attraverso cui prolifera la cultura mafiosa.

Corruzione : inchiesta Montante sbarca all'Ars - AntiMafia convoca Crocetta : Palermo, 24 mag. (AdnKronos) - Sarà l'inchiesta della procura di Caltanissetta che ha portato all'arresto dell'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, da oggi in carcere, la prima questione sul tavolo della commissione Antimafia dell'Ars presieduta da Claudio Fava. Oggi, la prima riunione

Arrestato l'imprenditore Montante - ex paladino antiMafia - per corruzione e dossieraggio : Ex presidente di Sicindustria agli arresti domiciliari insieme ad altre cinque persone. E' accusato di aver spiato le indagini di magistrati e polizia. Indagati anche l'ex presidente del Senato ...

Corruzione e dossieraggio - arrestato l’ex paladino dell’antiMafia Antonello Montante : C’era un “sistema Montante”, come lo chiamano i magistrati. Poliziotti, carabinieri, uomini dei Servizi, politici: tutti accomunati dall’esigenza di informare l’ex vicepresidente nazionale di Confindustria Antonello Montante, ex delegato alla legalità dell’associazione degli industriali, finito stamattina agli arresti domiciliari con altre cinque p...

Corruzione : Procura ha chiesto carcere per Montante ma per gip non c’è reato Mafia : Palermo, 14 mag. (AdnKronos) – La Procura di Caltanissetta aveva chiesto l’arresto per l’imprenditore Antonello Montante contestando anche il reato di concorso esterno in associazione mafiosa. Ma il gip ha negato la richiesta, scegliendo i domiciliari perché, a suo avviso, l’ex Presidente degli industriali ha sì “intrattenuto qualificati rapporti con esponenti di spicco di Cosa nostra”, ma non ci sono elementi ...

Corruzione - arrestato Montante"Spiava magistrati e polizia" Cade un altro paladino antiMafia : Montante, per anni ritenuto paladino dell'antimafia, avrebbe fatto parte di una vera e propria rete di 'spionaggio' con lo scopo di avere notizie sulle indagini della magistratura a suo carico Segui su affaritaliani.it

Governo - Fraccaro : “Fico? Candidato premier è Di Maio”. Su contratto per Lega e Pd : “Niente Mafia e corruzione? E’ testo base” : Riccardo Fraccaro all’alba della convocazione al Quirinale di Roberto Fico, Presidente della Camera dei Deputati: “Fico avrà tutto il nostro sostegno e il nostro apprezzamento, ma il nostro Candidato premier è e resterà Luigi Di Maio così come deciso da 11 milioni di italiani”. Sul ‘contratto di programma’ lanciato questa mattina da Luigi Di Maio e indirizzato a Pd e Lega, tra i 10 punti mancano lotta alla ...