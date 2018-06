: #Migranti 'No alla riforma di Dublino', asse tra l'Italia e Visegrad. Stop anche da Madrid. Salvini, 'oggi per noi… - Agenzia_Ansa : #Migranti 'No alla riforma di Dublino', asse tra l'Italia e Visegrad. Stop anche da Madrid. Salvini, 'oggi per noi… - GoalItalia : Clamoroso dal Portogallo: '#CristianoRonaldo lascia il Real Madrid, anche l'Italia tra le possibili destinazioni' ???? - pirata_21 : Madrid: 'Italia rischia responsabilità penali'. E noi sappiamo quanto gli italiani siano ligi alle leggi. #Aquarius -

"Non è questione di buonismo o generosità, ma di diritto umanitario. Ci possono essere responsabilità penali internazionali per la violdei trattati sui diritti umani". Così la ministra della Giustizia spagnola, Dolores Delgado, In un'intervista alla radio Cadena Ser ha commentato in questo modo la decisione dell'di non accogliere la nave Aquarius, con 629migranti a bordo, nei propri porti. La nave sarà accolta dal porto di Valencia.(Di martedì 12 giugno 2018)