MacGyver 2 e Crazy Ex-Girlfriend 2 in coppia su Rai2 al giovedì sera | quando andranno in

optimaitalia

: #MacGyver 2 e #CrazyExGirlfriend 2 in coppia su Rai2 al giovedì sera: quando andranno in onda i nuovi episodi?… - OptiMagazine : #MacGyver 2 e #CrazyExGirlfriend 2 in coppia su Rai2 al giovedì sera: quando andranno in onda i nuovi episodi?… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Quella del mercoledì diventerà unata scoppiettante e non solo per via di bombe e piccoli escamotage da trovare ma anche per le risate e i colpi di scena di due serie tv molto attese:2 eEx-in onda insu Rai1 proprio da, 14 giugno.Nel prime time di, 14 giugno, ritorna la serie di azione, una versione rinnovata e modernizzata della serie culte anni 80-90 ma con Lucas Till pronto a ricoprire il ruolo del famoso Angus, l’ingegnoso agente segreto al servizio dell’Esercito americano che un tempo aveva il volto di Richard Dean Anderson.Grazie alle nuove tecnologie l'agente assume un ruolo e anche un comportamento ben diverso da quello di un tempo ma quello che è certo è che il pubblico italiano apprezza seguendo di buon grado gli episodi e altrettanto fa il pubblico americano visto che CBS ha rinnovato ...