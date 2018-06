L’ultima promozione dedicata ai Galaxy S9 da Samsung Italia | qualche considerazione

optimaitalia

(Di martedì 12 giugno 2018) Siete in procinto di acquistare uno dei dueS9? Sull'eShop ufficiale della divisionena non farete fatica ad imbattervi in quella che sembra essere l'ultimapensate per chi intende portarsi a casa il top di gamma del colosso asiatico (i modelli coinvolti sonoS9, S9 Plus e S9 Plus da 256GB). Pagarli al prezzo previsto dal listino originale significa avere diritto ad un regalo: il riferimento è alla Nilox Smart Security Camera, una speciale telecamera di videosorveglianza che potrà essere montata in indoor ed outdoor protetti, e contraddistinta da una risoluzione di 2MP, angolo di visuale di 120°, certificazione IP65, microfono incluso ed un'applicazioneper interfacciarvisi con lo smartphone (per la gestione dell'accessorio da remoto).Acquistata separatamente, la Nilox Smart Security Camera ha un valore commerciale di 149.90 ...