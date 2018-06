Luca Zingaretti al teatro di Siracusa per Andrea Camilleri foto | standing ovation per

Premio Biagio Agnes a Luca Zingaretti e Il Commissario Montalbano : premiati anche Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci : Un Premio speciale arriverà per Luca Zingaretti e Il Commissario Montalbano durante la decima edizione del Premio giornalistico internazionale "Biagio Agnes" istituto nel 2009 proprio per iniziativa dell'omonimo ex direttore della Rai. L'evento si terrà a Sorrento dal 22 al 24 giugno ma la cerimonia di premiazione si terrà sabato 23 con la conduzione di Alberto Mantano e Francesca Fialdini mentre andrà in onda in differita, il 27 giugno, su ...

Le riprese de Il Commissario Montalbano di nuovo in Sicilia - Luca Zingaretti coi fan (foto e video) : Dopo la parentesi in Friuli Venezia Giulia, le riprese de Il Commissario Montalbano tornano di nuovo in Sicilia. È qui che il set si è spostato da qualche giorno per riprendere i lavoro sulla nuova stagione della fiction Rai, prevista sul piccolo schermo all'inizio del prossimo anno. In particolare, nella giornata di ieri, la troupe ha iniziato le riprese a Punta Secca, città che ospita l'ormai celebre casa di Montalbano. Per salutare ...

I social commentano il racconto di Luca Zingaretti su Aldo Moro : "Colpisce come un pugno allo stomaco" : "come un pugno forte, alla bocca dello stomaco". Colpisce, emoziona, commuove l'interpretazione di Luca Zingaretti, che in "un'orazione civile" - così l'ha definita lui stesso - andata in onda su Rai Uno, ha letto l'ultima lettera scritta dallo statista alla moglie Noretta, prima di essere ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978."55 giorni senza Moro" è stato benedetto dall'auditel - 3 milioni 669 mila spettatori con uno share ...

55 GIORNI. L'ITALIA SENZA MORO - Luca ZINGARETTI/ Il 1978 e gli anni di piombo sullo sfondo del delitto : L'8 maggio LUCA ZINGARETTI racconterà Aldo MORO, la sua prigionia e la sua morte in "55 giorni" lo speciale in onda martedì alle 20.30 prima del film tv con Sergio Castellitto, Il Professore

Luca Zingaretti legge l’ultima lettera di Aldo Moro alla moglie nella sua orazione civile. Commozione in sala durante le prove : Un momento molto toccante che ha commosso tutti i presenti quello della lettura dell’ultima lettera che Aldo Moro scrisse alla moglie Noretta – quando capì che tutto era perduto – durante le prove di “55 GIORNI. L’ITALIA SENZA Moro” l’orazione civile voluta e ideata da Luca Zingaretti in onda su Rai1 questa sera, martedì 8 maggio alle 20.30. L’orazione – scritta utilizzando brani dell’omonimo libro di Stefano Massini – si apre con il ...

Sergio Castellitto e Luca Zingaretti ricordano Aldo Moro su Rai1 : Luca Zingaretti e Sergio Castellitto stasera su Rai1: il ricordo di Aldo Moro Il 16 marzo 1978, giorno della presentazione del quarto governo Andreotti, un commando delle Brigate Rosse intercettò in via Fani l’auto che stava trasportando Aldo Moro alla Camera dei Deputati. Uccise i cinque agenti della scorta e sequestrò il famoso statista, cinque volte Presidente del Consiglio e presidente della Democrazia Cristiana. Dopo una prigionia ...

Luca Zingaretti legge Aldo Moro davanti al figlio Giovanni : “Dal sequestro di mio padre una frattura tra cittadini e politica” : Luca Zingaretti, ospite di Che Tempo che Fa (Rai1) di Fabio Fazio domenica sera, legge un estratto della sua orazione civile tributo ad Aldo Moro – che andrà in onda sempre su Rai1 domani, martedì 8 maggio alle 20.30 – davanti al figlio dello statista democristiano, Giovanni Moro. Si tratta di uno scritto che Moro scrisse nel 1945 sulla politica e sulla giustizia. Giovanni Moro ringrazia Zingaretti e, dopo una lunga intervista con Fabio ...

“Che tempo che fa” – Ventottesima puntata del 6 maggio 2018 – Gentiloni - Bocelli - Luca Zingaretti - Anna Tatangelo tra gli ospiti : Che tempo che fa propone questa sera la Ventottesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventottesima puntata del 6 maggio 2018 – Gentiloni, Bocelli, Luca Zingaretti, ...

