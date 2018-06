Louboutin vince la battaglia legale per la suola rossa delle sue famose scarpe

agi

(Di martedì 12 giugno 2018) Articolo aggiornato alle ore 17.17 del 12 giugno 2018. Saranno contente di saperlo soprattutto le 'fashion addicted'. È un'esclusiva di Christian Louboutin la famosa, sogno segreto - per il loro prezzo - di ogni donna che ami passeggiare sui tacchi a spillo. Le più sincere ammetteranno che sono scomodissimi ma è anche vero che sono un segno distintivo di grande sensualità. Ciò significa che quelli appunto con lanon potranno essere d’ora in poi prodotti a buon mercato e resteranno appunto un tabù per chi non investe nell'alta moda. Le calzature, reseanche grazie al personaggio di Emily Blunt, l'assistente di Miranda nel celebre "Il diavolo veste Prada", sono peraltro amatissime dalle star e ...