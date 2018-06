L’ orrore di un'Italia governata con un like : La cinica vittoria politica incassata ieri da Matteo Salvini sul famoso barcone da 629 migranti (Aquarius) che la Spagna di Pedro Sánchez ha accettato di accogliere per evitare una crisi umanitaria innescata dalla scelta dell’esecutivo Conte di negare all’imbarcazione l’attracco nei nostri porti, di

“Uno mi stuprava - altri due compagni guardavano”. orrore in una scuola italiana : ecco dove è successo : Prima immobilizzata, poi stuprata in classe da un compagno. Ma non erano soli: stando alla ricostruzione della vittima, c’erano anche altri due ragazzi in quell’aula di un istituto superiore. L’episodio si sarebbe consumato lunedì scorso, intorno a mezzogiorno, in una classe semi deserta di una scuola superiore italiana. La studentessa, appena diciottenne, ha già denunciato il compagno per violenza sessuale ai ...