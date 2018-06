L' occupazione in Italia e gli ostaggi a Parigi Le notizie del giorno in breve

Banca d'Italia : 'In Liguria l'economia cresce ma l'occupazione è in calo' : ... con una crescita dei mutui per l'acquisto di abitazioni e soprattutto del credito al consumo , rispettivamente 2,0 e 8,0%, , lo scrive Banca d'Italia nell'Indagine sull'economia ligure. Nel 2017 è ...

Italia - Rossi : risalita graduale tassi non è fonte preoccupazione : Una risalita graduale dei tassi di interesse a condizioni in linea con la situazione pre-crisi non è fonte di preoccupazione. Le conseguenze per il sistema finanziario e soprattutto l'economia reale non sarebbero importanti.

Italia - risalita graduale tassi non è fonte preoccupazione -Rossi : Una risalita graduale dei tassi di interesse a condizioni in linea con la situazione pre-crisi non è fonte di preoccupazione. Le conseguenze per il sistema finanziario e soprattutto l'economia reale non sarebbero importanti.

Lavoro : Zaia - in Veneto livello disoccupazione tra i più bassi d'Italia (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Con un tasso di disoccupazione del 6,3% (dati Istat 2017), il Veneto si conferma inoltre la seconda regione italiana per livelli di disoccupazione più bassi, dietro solo al Trentino Alto Adige – sottolinea il Presidente –. I disoccupati veneti sono circa 144 mila, 7 mila

Lavoro : Zaia - in Veneto livello disoccupazione tra i più bassi d’Italia : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) – ‘Tra gennaio e marzo 2018 in Veneto si sono guadagnati oltre 53 mila posti di Lavoro dipendente: un valore che non solo è più alto di quello dello scorso anno ma che rappresenta, in relazione ai primi tre mesi dell’anno, il miglior risultato occupazionale registrato in regione dal 2009 a oggi”. Commenta così, con soddisfazione, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia i dati ...

Lavoro : Zaia - in Veneto livello disoccupazione tra i più bassi d’Italia (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Con un tasso di disoccupazione del 6,3% (dati Istat 2017), il Veneto si conferma inoltre la seconda regione italiana per livelli di disoccupazione più bassi, dietro solo al Trentino Alto Adige ‘ sottolinea il Presidente ‘. I disoccupati veneti sono circa 144 mila, 7 mila in meno rispetto al 2016. Tra i disoccupati troviamo almeno 9 mila lavoratori scoraggiati, ovvero quelle persone che ...

occupazione : più italiani al lavoro in Europa che in patria : Secondo una ricerca gli italiani hanno un maggiore tasso di Occupazione in Europa rispetto a quello interno al Belpaese. Uno dei motivi dell'espatrio

Governo : Di Maio - arriva esecutivo anti-italiano di occupazione istituzioni : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “E’ certo che il Governo Cottarelli non avrà la fiducia delle Camere. Per la prima volta nella storia avremo un Governo che non ha il sostegno del popolo né del Parlamento. E’ vergognoso: sarà un Governo anti-italiano di occupazione delle istituzioni. Voto subito! #IlMioVotoConta”. Lo scrive in un tweet il leader M5S, Luigi Di Maio. L'articolo Governo: Di Maio, arriva esecutivo ...

Governo : Di Maio - arriva esecutivo anti-italiano di occupazione istituzioni : Roma, 28 mag. (AdnKronos) – “E’ certo che il Governo Cottarelli non avrà la fiducia delle Camere. Per la prima volta nella storia avremo un Governo che non ha il sostegno del popolo né del Parlamento. E’ vergognoso: sarà un Governo anti-italiano di occupazione delle istituzioni. Voto subito! #IlMioVotoConta”. Lo scrive in un tweet il leader M5S, Luigi Di Maio. L'articolo Governo: Di Maio, arriva esecutivo ...

Piano Fca - la mappa dei poli italiani e il nodo occupazione senza più auto popolare : Piano industriale del primo giugno - Gli scenari per i poli italiani di produzione di auto Fiat Chrysler in vista dell’addio a Punto, Mito e Panda. L’incognita sindacale sulla possibilità che i modelli Maserati, Jeep e Alfa Romeo bastino a sostenere i livelli occupazionali attuali ...

Piano Fca - la mappa dei poli italiani e l’incognita occupazione senza più l’auto popolare : Piano industriale del primo giugno - Gli scenari per i poli italiani di produzione di auto Fiat Chrysler in vista dell’addio a Punto, Mito e Panda. l’incognita sindacale sulla possibilità che i modelli Maserati, Jeep e Alfa Romeo bastino a sostenere i livelli occupazionali attuali ...

Il lavoro in Italia è cambiato : meno industria - più servizi - salari più bassi. Senza investimenti in innovazione - non ci sarà occupazione di ... : ... si possono spiegare considerando i profondi cambiamenti demografici che il nostro paese sta vivendo e che l'hanno portato a essere il secondo più vecchio al mondo. Il declino demografico " nascite #...

Berlusconi 'In europa grande preoccupazione per l Italia - ma nessun complotto' : 'IN europa c'è una grande preoccupazione' per i contraccolpi economici di un evenutuale governo M5s-Lega, 'ma non c'è nessun complotto'. Lo ha detto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, al termine del ...

Silvio Berlusconi sulla "preoccupazione" Ue : "Complotto contro l'Italia? No - è il contrario : in Europa ci vogliono aiutare" : "In Europa c'è una grande preoccupazione" per i contraccolpi economici di un evenutuale governo M5S-Lega. Lo dice il leader di Fi, Silvio Berlusconi, al termine del vertice Ppe di Sofia. Secondo Berlusconi, "non c'è nessun complotto dell'Europa nei confronti dell'Italia, al contrario. Non è un complotto è il contrario del complotto - ha detto Berlusconi - l'Europa sta cercando di darci una mano, c'è la voglia ...