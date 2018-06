Lo Stato Sociale a Bologna il 12 giugno in Piazza Maggiore | info viabilità | strade

«Aldro Vive» - Lo Stato Sociale ricorda Federico Aldrovandi durante il concerto. Il papà Lino ringrazia la band : «In molti e molte ieri si domandavano - data la giovane età - perché fosse comparsa la scritta 'Aldro Vive' sul nostro palco - spiega in un post su Facebook, Alberto Guidetti - . La scritta comparirà ...

Lo Stato Sociale : la scaletta della prima data di Una Vita In Vacanza Tour : I regaz sono di nuovo on the road The post Lo Stato Sociale: la scaletta della prima data di Una Vita In Vacanza Tour appeared first on News Mtv Italia.

Vasco Rossi - Ermal Meta - TheGiornalisti - Lo Stato Sociale : i concerti dell' Estate 2018 a Bari e provincia : ... sarà felice ora di conoscere le date ufficiali e le località del VascoNONSTOP LIVE 2018 , lo spettacolo rock più potente ed emozionante al mondo che arriverà a giugno negli stadi di 5 città. Un ...

A Bologna lo Stato Sociale si prende la piazza. E promette sorprese : Ma martedì 12 giugno lo show si farà , come promesso, e ' sarà un concerto molto bello , molto sentito, dedicato a tutti i soprintendenti del mondo. Vorremmo diventare molto, molto famosi, anche ...

La critica di Francesco Gabbani a Lo Stato Sociale e la vecchia che balla : “Non una novità ma una presa in giro” : Una critica di Francesco Gabbani a Lo Stato Sociale che con il tormentone Una vita in vacanza ha dominato le classifiche e la radio negli ultimi mesi. In un'intervista al Corriere, il cantautore di Carrara, trionfatore di Sanremo 2017 con Occidentali's Karma ha espresso la propria opinione sulla recente edizione del Festival di Sanremo, capitanato da Claudio Baglioni. In molti durante la kermesse, dalla critica al pubblico, hanno cercato il ...

Lo Stato Sociale : dopo una primavera di “vacanza” la band ritorna con un nuovo singolo e tour : dopo una primavera di “vacanza” Lo Stato Sociale si rimette al lavoro e lo fa per davvero. dopo l’uscita del nuovo singolo, una versione inedita di Facile, la band torna l’8 Giugno al Carroponte di Milano a fare quello che ama di più; suonare davanti al suo pubblico. Questa data sarà seguita da altri 5 imperdibili appuntamenti; il 4 luglio allo Sherwood Festival di Padova, l’11 luglio al Flowers Festival di Collegno (TO), il 13 luglio al Rock in ...

I concerti de Lo Stato Sociale in estate - le date del tour da Milano a Roma e Pescara con canzoni scelte di fan : Sono stati annunciati i concerti de Lo Stato Sociale attesi in estate. Ai cinque appuntamenti già noti in importanti Festival italiani si aggiungono nuovi concerti in tutta la penisola. Partirà l’8 giugno dal Carroponte di Milano la nuova leg di concerti de Lo Stato Sociale, dopo il nuovo singolo, Facile, la cui versione originale è contenuta in Primati in duetto con Luca Carboni. Alla tappa del Carroponte fanno seguito gli appuntamenti ...

La moda delle T-Shirts casual : da Lo Stato Sociale allo stadio : Tra le tendenze del momento ci sono le T-Shirts e le magliette che riportano frasi e scritte. Il trend è

WIND MUSIC AWARD 2018 / Prima puntata : Lo Stato Sociale deludenti - Laura Pausini regina dello show : Esibizioni e pagelle dei WIND MUSIC AWARDs. Biagio Antonacci e Laura Pausini tra i più premiati, la Prima puntata è stata un successo. (Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 08:07:00 GMT)

Il medley de Lo Stato Sociale con Una vita in vacanza e Facile in accappatoio all’Arena di Verona (video) : Ai Wind Music Awards 2018 anche il medley pieno di energia de Lo Stato Sociale con Una vita in vacanza e Facile, il nuovo singolo dall'album Primati. Il gruppo bolognese classificatosi secondo al Festival di Sanremo 2018 si è presentato sul palco dell'Arena di Verona per interpretare il loro successo di Una vita In vacanza, tra i brani che più hanno caratterizzato la 68esima edizione del Festival di Sanremo. Presentatisi sul palco ...

Wind Music Awards 2018 - diretta | Lo Stato Sociale - Una Vita in Vacanza : [live_placement] Wind Music Awards 2018, anticipazioni prima puntata tv Wind Music Awards 2018: due serate a base di Musica per Rai 1 che trasmette in due martedì - 5 e 12 giugno - quanto registrato ieri sera e stasera all'Arena di Verona. E noi seguiremo live su TvBlog la prima puntata tv a partire dalle 20.30. Nessuna diretta tv, quindi, ma comunque ci attendono due serate fiume, al via dalle 20.30 con la conduzione di Carlo Conti e ...

WIND MUSIC AWARDS 2018/ Diretta - scaletta prima puntata e ospiti : Claudio Baglioni - Lo Stato Sociale - Emma : WIND MUSIC AWARDS 2018: Diretta, ospiti, premi e scaletta dei premi MUSICali in onda oggi, martedì 5 giugno su Raiuno con la conduzione di Carlo Conti e Vanessa Incontrada.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 21:36:00 GMT)

LO Stato SOCIALE/ Dal successo di 'Una vita in vacanza' al nuovo singolo 'Facile' (Wind Music Awards 2018) : La band de Lo STATO SOCIALE parteciperà questa sera agli Wind Music Awards, in onda su Rai 1: il successo grazie al singolo tormentone 'Una vita in vacanza'.(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 12:13:00 GMT)

Cristina vince e rilancia : "I prossimi duetti? Con Nek e Stato Sociale" : Lei di certo ha le idee chiare: 'I ragazzi non ascoltano soltanto rap o trap'. E i numeri le danno ragione: nel 2017 Cristina D'Avena è stata la donna italiana che ha venduto più dischi di tutte. ...