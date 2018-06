ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - pelias01 : Lo spread (di voti) che fa tremare M5s - sissyalleluya : Lo spread (di voti) che fa tremare M5s - il Giornale -

(Di martedì 12 giugno 2018) C'è unoche crea qualche problema ai grillini. E non è l'odiosotra i tassi italiani e quelli tedeschi che da almeno sette anni perseguita tutti noi con ciclica ossessione. È lo- il differenziale appunto - tra il successo clamoroso che i grillini incassano alle elezioni politiche e poi - tre mesi, non tre anni dopo - le briciole che raccattano alle Comunali. Come fa un partito a prendere il 32% delle preferenze il 4 marzo e poi rimanere fuori il 10 di giugno da tutti i principali ballottaggi, racimolando, per esempio, un misero 6 per cento a Brescia. Beh, i Cinque Stelle non sono mai stati particolarmente forti al Nord ed ora ancora meno, considerato lo strapotere della Lega, obietterà qualcuno. Verissimo. Ma pure al Sud, dove allo scorso giro con la falce del reddito di cittadinanza hanno mietuto milioni di, la raccolta è andata piuttosto male. Per non ...