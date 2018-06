Lo sport italiano è sempre più donna Basket 3×3 | calcio femminile | gli ori di

Calcio femminile - una grande occasione per lo sport italiano e per la nostra società : E anche la politica si è forse resa conto che il mondo del Calcio femminile non si può più affrontare con la superficialità degli stereotipi e dei luoghi comuni, ma con curiosità e attenzioni sincere ...

Anche i cani amano lo sport - a Bibione il primo Dog Triathlon italiano [GALLERY] : A Bibione i pionieri del Triathlon italiano. Con i cani. Appuntamento il 10 giugno con il 1° Bibione DOG Triathlon. Partenza alle 7.30 da «La Spiaggia di Pluto» per 50 metri di nuoto, due chilometri di mtb e uno di corsa. Con il tuo cane Un Triathlon tra migliori amici? No, non la solita staffetta: cinquanta metri di nuoto, due chilometri di mtb e uno di corsa. Con il vostro cane. Un’iniziativa inedita in Italia, ospitata nell’ambito ...

Lo sport italiano lunedì omaggia i caduti della Grande Guerra a Redipuglia. Martedì Giunta a Trieste : Successivamente il Presidente sarà a Pordenone ad inaugurare nei locali del CONI Point il Centro di Medicina dello sport della Provincia di Pordenone unitamente al Presidente Regionale Giorgio ...

Il ministero degli Esteri tunisino ha convocato l’ambasciatore italiano - dopo che Salvini aveva detto che il paese «esporta galeotti» : Lunedì il ministero degli Esteri tunisino ha convocato l’ambasciatore italiano, dopo che nella giornata di ieri il ministro degli Interni Matteo Salvini aveva detto che la Tunisia «esporta galeotti». I una nota, il ministero degli Esteri della Tunisia ha detto The post Il ministero degli Esteri tunisino ha convocato l’ambasciatore italiano, dopo che Salvini aveva detto che il paese «esporta galeotti» appeared first on Il Post.

Yokohama fornitore Campionato Italiano sport Prototipi : Yokohama Italia annuncia una nuova collaborazione tecnica di grande prestigio nel panorama motoristico nazionale: la fornitura monogomma del Campionato Italiano Sport Prototipi per i prossimi 5 anni. Per la prima volta Yokohama entra in questo Campionato grazie alla vincita del bando organizzato dall’ACI durante la scorsa primavera. Giuseppe Pezzaioli, Responsabile MotorSport Yokohama Italia: “Sono decisamente […] L'articolo Yokohama ...

Ride - il trailer del primo thriller italiano su due ruote tra gli sport estremi : Con produzione Lucky Red, Mercurious e Tim Vision e con il contributo della Trentino Film Commission, Ride, in uscita a settembre, ha scatenato la curiosità per il mistero che ha avvolto fino a oggi il progetto (fatto intuire ma non annunciato fino all’uscita del suo teaser trailer), per la sua natura (tutta due ruote e sport estremi), per alcuni graditi ritorni (Lorenzo Richelmy tra i protagonisti, gli autori di Mine, Fabio Guaglione e ...

Arrivano sul mercato italiano le MT-2 di Topo Athletic - le scarpe per lo sport outdoor del brand americano : Assoluta leggerezza, drop contenuto e ampia zona per le dita nell’atteso modello da trail running, le MT-2 di Topo Athletic sono ora acquistabili sul sito TopoAthletic.it e nei punti vendita specializzati Dopo aver vinto negli Stati Uniti il premio Runner’s World Best Trail Running Shoe nel 2016, Arrivano anche in Italia le MT-2 di Topo Athletic, il marchio fondato nel 2013 da Tony Post e distribuito dall’azienda Option a livello nazionale. Il ...

TIFOSI DELLO sportING LISBONA PICCHIANO I CALCIATORI/ Pubblico italiano si schiera con i calciatori lusitani : TIFOSI DELLO SPORTING LISBONA PICCHIANO i calciatori, scene drammatiche dal Portogallo: questo è calcio? Si accende una polemica di fronte a un gesto sconsiderato della tifoseria biancoverde(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 00:20:00 GMT)

Alimentare : Donazzan (Veneto) - Pasta Zara primo esportare italiano - va difesa : Venezia, 10 mag. (AdnKronos) – ‘Pasta Zara è una delle più importanti aziende venete ed italiane e va aiutata a superare questo momento di difficoltà finanziaria. L’attenzione per questa azienda e per ciò che rappresenta per produzione, esportazione e occupazione in Veneto è massima in Regione” , assicura l’assessore regionale al lavoro Elena Donazzan che dichiara di seguire da vicino le sorti dell’impresa di ...

“La butto”. Arrestato il noto sportivo italiano. In balia di un mix di alcol e psicofarmaci - ha chiamato i carabinieri e minacciato di lanciare dal balcone la sua donna. La telefonata choc fa venire i brividi : Una telefonata choc ai carabinieri, fatta in preda all’alcol e agli psicofarmaci: “Arrestatemi, portatemi in carcere sennò la prendo e la butto di sotto”. A chiamare i carabinieri nella mattina di lunedì 7 maggio è l’ex campione intercontinentale Wba dei pesi mediomassimi Mirco Ricci: lo sportivo ha detto di non sopportare più la fidanzata e di essere pronto a fare il più estremo dei gesti. Per questo chiedeva di essere Arrestato. Ed è stato ...

'Addio splendore'. sport italiano in lutto : "Non ci sono parole - scrive il sindaco di Parma, Francesco Pizzarotti -, una tragedia che colpisce una famiglia, uno Sport, l'intera comunità parmigiana: nel silenzio personale e profondo di ognuno ...

“Addio splendore”. sport italiano in lutto. Si è spenta a soli 18 anni dopo un brutto incidente in campo. Il dolore della famiglia e di chi la ammirava : “Ora gioca nel Campionato dei Cieli” : Una morte terribile, ma soprattutto arrivata troppo presto. A diciotto anni la vita dovrebbe solo sorridere e fino ad oggi per questa splendida ragazza di Reggio Emila era stato così. Tanta energia, voglia di vivere da vendere, amici e una grandissima passione: lo Sport, che però ha significato per lei un sacrificio troppo grande. Non ce l’ha fatta Rebecca Braglia, la studentessa di 18enne di Reggio Emilia in coma da domenica mattina ...

Vinitaly - Coldiretti : record per le esportazioni di vino italiano nel 2018 : E’ record per le esportazioni di vino italiano nel 2018, con un aumento del 13% in valore a gennaio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti sulla base dei nuovi dati Istat sul commercio estero a gennaio, divulgati proprio in occasione della giornata conclusiva del Vinitaly, dai quali emerge che a trainare la crescita è ancora una volta il boom degli spumanti, con un balzo in avanti del 26% ...