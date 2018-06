Lo schiaffo del M5s a Berlusconi | Di Maio si tiene la delega alle Telecomunicazioni

Albano Carrisi - lo schiaffo a Romina Power e Loredana Lecciso : 'Chi è l'amore più grande della mia vita' : Né Romina Power né Loredana Lecciso : la donna che ha rubato il cuore di Albano Carrisi è un altra: mamma Jolanda , 95 anni. 'È lei l'amore più grande della mia vita', ha ammesso il cantante di ...

I gol di Inzaghi - Pirlo jr - lo schiaffo di Gattuso : top 10 della Notte del Maestro : Una dichiarazione d'amore . La Notte del Maestro è stata una dichiarazione d'amore. Il manifesto più bello di ciò che eravamo , di quando i più grandi eravamo noi, di quando il resto del mondo ci guardava con occhi sognanti e anche un po' invidiosi, gli stessi che aveva Frankie Lampard ieri sera, turista , non per caso, in quel viaggio del tempo che Andrea Pirlo ha reso realtà. Ha ...

'Chiedo scusa per mio figlio' - la lettera della mamma alla preside e alla docente colpita dallo schiaffo : 'Vi supplico di salvare mio figlio, aiutatemi e non lasciatemi sola'. Il grido d'aiuto arriva dalla mamma del 13enne che ha colpito un insegnante con uno schiaffo per cui la donna, caduta a terra ha ...

Napoli - schiaffo all'insegnante delle medie : tredicenne sospeso : Uno schiaffo violento contro l'insegnante, la caduta e il ricovero in ospedale. Questi i fatti accaduti, ieri mattina, tra le mura dell'Istituto comprensivo Rodari-Moscati di Miano, periferia ...

Elsa Fornero - lo schiaffo a Lega e M5s : 'La riforma delle pensioni non si tocca - ci penserà Sergio Mattarella' : Chiunque sarà al governo, assicura Elsa Fornero , 'non potrà abrogare la riforma delle pensioni che porta il mio nome'. Inizia così l'urticante intervista della ex ministra del Welfare a Repubblica , ...

“Visto?”. E il post della De Lellis fa boom. Crack Damellis - Giulia scatenata : la foto-schiaffo ‘dedicata’ ad Andrea infiamma le ‘bimbe’ : La frecciatina lanciata da Giulia De Lellis non è passata inosservata ai milioni di follower che la seguono sui social. I ”Damellis”, così erano stati ribattezzati poco dopo la scelta avvenuta nello studio di ”Uomini e Donne”, si sono detti addio dopo due anni di amore, fiumi di selfie e dediche social. L’ultima era stata pubblicata proprio da Giulia una settimana prima del Crack, durante il viaggio in ...

schiaffo dell'ex ministro Landolfi a Danilo Lupo di La7. Ecco cosa è successo : Uno Schiaffo a freddo, durante un'intervista nel centro di Roma. Protagonisti dell'aggressione, Mario Landolfi, ex ministro e politico di Fratelli d'Italia e il giornalista Danilo Lupo, inviato del ...

