L' Italia conti di più in Europa

Calcio femminile : la cura Bertolini vale il Mondiale 2019 all’Italia. Occorre dare continuità al progetto : Il sogno si è realizzato: la Nazionale Italiana di Calcio femminile ha ottenuto la qualificazione al Mondiale 2019 in Francia e, a distanza di 20 anni, la rappresentativa nostrana sarà al via della rassegna iridata. Un successo frutto di un percorso nel gruppo 6 “immacolato”: 7 vittorie in altrettante partite, 18 gol fatti e 2 subiti. Statistiche che definiscono le prestazioni delle ragazze sul campo da gioco. Una compagine ...

Beach volley - Youth Continental Cup 2018. ARGENTO Italia! Scampoli/Bertozzi chiudono al secondo posto il torneo di Baden : Ieri la qualificazione olimpica, oggi il podio. Non finiscono di stupire e di gioire Nicol Bertozzi e Claudia Scampoli che concludono al secondo posto l’avventura della Youth Continental Cup sulla sabbia di Baden (che la prossima settimana ospiterà un torneo 1 Stella del World Tour). Ad aggiudicarsi il successo la “solita” coppia russa, a conferma dello strapotere a livello giovanile di un movimen to inesauribile come quello ...

Beach Volley - Campionato Italiano Assoluto 2018 San Cataldo. Sorpresa Ingrosso : continua la corsa verso le finali! : Prosegue lo spettacolo targato Campionato Italiano Assoluto 2018 sulla spiaggia di San Cataldo. Nella giornata di oggi, ben 32 coppie, 16 maschili e 16 femminili, si sono sfidate sulla subbia rovente del litorale pugliese che, dopo le raffiche di vento della giornata di ieri, oggi ha riservato agli atleti condizioni climatiche ideali. continuano a stupire i gemelli Ingrosso nel tabellone maschile, che dopo aver sconfitto la coppia azzurra ...

BankItalia - Visco : "Equilibrio conti pubblici - il rischio è di fare il passo più lungo della gamba" : Con la "politica monetaria ci occupiamo di moneta, di avere condizioni monetarie favorevoli, di costruire e gestire il sistema dei pagamenti, di produrre banconote", mentre "l'unità di informazione ...

TrenItalia - estate 2018 : nuovi orari - sconti e promozioni : ... che otterranno speciali sconti e agevolazioni per tutta l'estate pernottando in vari hotel e alberghi , o partecipando a Festival, rassegne estive, spettacoli musicali e teatrali, oppure visitando ...

Conti pubblici - il monito di BankItalia : «Rispettare vincoli o c’è il burrone» Spread sopra i 260 - Piazza Affari a -2% : Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, avvisa il governo Conte e Lega-M5S: «Va rispettato il vincolo dell’equilibrio dei Conti pubblici». E di fronte allo spread che si impenna spiega: «Questa è una crisi endogena», non arrivata da fuori come 10 anni fa

Rossi - BankItalia - : "Spread cresce non per forze demoniache". Visco sui conti pubblici : "Passi misurati per non cadere nel burrone" : Invece, siamo in una situazione ben diversa: 'Più forte è la moneta, più forte è l'economia e più basso è lo spread'. conti pubblici, prestiti alle imprese, mutui: ecco dove si fa sentire lo spread ...

In Italia Google Pay continua a dare segnali di sé : possibili spiegazioni : Ieri vi riportammo la notizia di quello che sembrava essere l'avvio del rilascio in Italia di Google Pay, vista la comparsa della tecnologia a bordo di alcuni esemplari di OnePlus 6, 5 e 5T. Ebbene, ad oggi il roll-out sembra essersi esteso a dispositivi di altri produttori, come nel caso degli smartphone Nexus e Pixel, Xiaomi, ASUS e LG, viste le tante segnalazioni scattate nelle ore successive al nostro precedente articolo. Più che di un ...

Tiro con l’Arco - l’Italia continua a ottenere vittorie nella Para-Archery European Cup : Dopo le otto finali conquistate mercoledì dalle squadre, nella giornata di ieri hanno ottenuto il pass per le sfide per le medaglie Stefano Travisani ed Elisabetta Mijno, entrambi per l’oro arco olimpico l’Italia continua a mietere successi sulla linea di Tiro di Olbia alla Para-Archery European Cup. Dopo le otto finali conquistate ieri dalle squadre, nella giornata di oggi volano alle sfide per le medaglie Stefano Travisani ed Elisabetta ...

Fmi : fiduciosi su stabilità conti Italia : 18.16 Il Fondo monetario internazionale "ha fiducia che l'Italia avvierà politiche per mantenere la stabilità" dei conti pubblici. Lo ha detto Gerry Rice, portavoce dell'istituto di Washington, in una conferenza stampa. Per l'Italia, ha aggiunto il dirigente del Fmi, "è importante salvaguardare le finanze pubbliche e costruire sulle riforme già fatte". Comunque, ha proseguito, l'esecutivo Conte è "ai suoi primi giorni" e "non c'è stata ancora ...

Fmi : fiducia in Italia - salvaguardare conti pubblici : ''E' chiaramente all'inizio. Abbiamo fiducia che l'Italia avviera' politiche per mantenere la sostenibilita''' dei conti: e' ''importante salvaguardare le finanze pubbliche, e costruire sulle riforme ...

DIRETTA/ Assoluti Italiani Scherma 2018 : streaming video e tv. Foconi e Garozzo out - continua Cassarà : DIRETTA Assoluti Italiani Scherma 2018: info streaming video e tv, programma e risultati della prima giornata a Milano: oggi spazio a spada e sciabola femminile e fioretto uomini.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 16:01:00 GMT)

Nuova Bentley Continental GT - la nobile supercar britannica alla conquista dell’Italia [FOTO] : Al Salone di Torino Parco Valentino troveremo tra le protagoniste indiscusse la meravigliosa gran turismo britannica Tra le protagoniste del Salone di Torino Parco Valentino, in calendario dal 6 al 10 giugno, troviamo la splendida e potentissima Bentley Continental GT. Progettata, sviluppata e creata con maestria artigianale in Gran Bretagna, questa Nuova, terza generazione di Bentley Continental GT esalta temi e stilemi di un prodotto che ha ...

Volley femminile - Nations League 2018 : Italia - ora volata per la Final Six! Bisogna continuare a vincere - tutte le combinazioni e la classifica : Dopo la memorabile vittoria in rimonta contro la bestia nera Olanda, l’Italia è ancora in corsa per la qualificazione alla Final Six della Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre occupano ora la settima posizione in classifica con 6 vittorie all’attivo in undici partite giocate. Il tris di lusso confezionato contro le corazzate Cina, Serbia e Olanda ha rimesso in gioco le ragazze di coach Davide Mazzanti che possono ...