L’Isola del Cinema presenta L’Isola di Roma

Rigopiano - la Procura accusa la Regione/ “Determinò L’Isolamento dell’Hotel dove morirono 29 persone” : Rigopiano, la Procura accusa la Regione: “Determinò l’isolamento dell’Hotel dove morirono 29 persone”. Fra i responsabili, il governatore dell'Abruzzo, Luciano D’Alfonso(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:18:00 GMT)

Alberto Mezzetti : la novità de L’Isola e i commenti sul “trash” del GF : Grande Fratello: Alberto Mezzetti sbarca a L’Isola dei Famosi e diventa attore? Da ultimo vincitore di Grande Fratello, Alberto Mezzetti sogna in grande. Dopo aver vinto un premio di 100.000 euro, l’ex modello soprannominato il “Tarzan di Viterbo” ora guarda lontano. In futuro, oltre a ripagare alcuni debiti gli piacerebbe prendere parte ad un nuovo […] L'articolo Alberto Mezzetti: la novità de L’Isola e i ...

La calda estate della fiction Mediaset : da L’Isola di Pietro alla Dottoressa Giò - sono sette i set attivi : L’estate calda della fiction Mediaset si è già aperta: sono sette i set delle nuove fiction: due appena aperti e cinque inizieranno a girare a inizio estate 2018. Al via i primi ciak delle nuove edizioni di “L’Isola di Pietro” con Gianni Morandi, di “Rosy Abate” con Giulia Michelini e di “La Dottoressa Giò” con Barbara d’Urso. E ancora, quattro novità assolute: “Liar” con Alessandro Preziosi e Greta Scarano, “Un bel luogo per morire” con ...

Uno studio svela come le statue giganti delL’Isola di Pasqua hanno indossato il cappello : (foto: Sean Hixon) Intrigo, enigma e mistero: l’Isola di Pasqua, o Rapa Nui nella lingua nativa, una piccola regione appartenente al Cile, nota per le sue statue giganti (i Moai), non smette di stupire gli scienziati e gli estimatori. Oggi un team di fisici e archeologi guidato dalla Penn State University ha svelato come hanno fatto le antiche popolazioni locali a porre i cappelli di pietra da 13 tonnellate, chiamati pukao, sul capo ...

Giallo in Sardegna : trovati due cadaveri nelle campagne di due centri nel sud delL’Isola : I cadaveri di due uomini sono stati trovati nel pomeriggio nelle campagne di Villaputzu e Maracalagonis, nel Sud Sardegna. Il primo è quello di un 65enne operaio di Villaputzu che ieri era uscito di casa per andare a lavoro, l’altro appartiene a un giovane di Quartu Sant'Elena. Ancora da chiarire le cause del decesso dei due uomini.Continua a leggere

Il vice prefetto delL’Isola d’Elba è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Livorno : Il viceprefetto reggente dell’Ufficio distaccato della prefettura dell’Isola d’Elba Giovanni Daveti e un pregiudicato che appartiene a una nota famiglia della ‘ndrangheta attiva in Piemonte – ritenuto il mandante dell’omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia avvenuto nel 1983 – The post Il vice prefetto dell’Isola d’Elba è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Livorno appeared first on Il Post.

Operazione della Gdf - arrestato vice prefetto delL’Isola d’Elba : Operazione della Gdf, arrestato vice prefetto dell’Isola d’Elba In manette anche un membro di una famiglia della ‘ndrangheta che opera in Piemonte, ritenuto mandante dell'omicidio del procuratore di Torino Bruno Caccia. Arresti domiciliari per altre sette persone. Tra le accuse: associazione a delinquere e porto abusivo di ...

“Sta con un’altra naufraga”. Francesco Monte - dopo Paola c’è proprio ‘lei’ delL’Isola dei Famosi… : Tutto finito tra Francesco Monte e Paola Di Benedetto. Lo sappiamo già da qualche settimana, anche grazie al Grande Fratello, dove è ancora rinchiuso l’ex di lei, Matteo Gentili. Che, per la cronaca, nell’ultima puntata del reality si è rifiutato di sapere cosa sta succedendo fuori. Preferisce viversi la sua storia con la coinquilina Alessia senza altre interferenze. Perché già la settimana scorsa Barbara D’Urso gli ...

Il nuovo amore di Bianca Atzei è un naufrago delL’Isola : Abbiamo assistito alla storia d’amore con Max Biaggi, poi la fine del loro legame e la partecipazione all’Isola dei famosi. Ora però si apre un nuovo capitolo per Bianca Atzei. La cantante è sulle prime pagine dei giornali di gossip da molti mesi. Da quando è iniziata la relazione con Biaggi, passando per le dichiarazioni d’amore sui social durante il ricovero del campione, per arrivare poi alla fine della loro storia ...

JAKA presenta IL SUONO DELL’Isola disponibile dal 11 Maggio : ALL MUSIC NEWS JAKA presenta IL SUONO DELL’ISOLA disponibile dal 11 Maggio Un concentrato di influenze musicali che potrai trovare nei migliori negozi di dischi e digital store “Il SUONO DELL’ISOLA” è il nuovo album di JAKA, arricchito da diverse influenze musicali e da ospiti importanti. Realizzato tra Sicilia, Jamaica, Inghilterra, e Isole Canarie, l’album vede il giramondo JAKA nella veste di cantautore, rapper e reggae man. Un disco maturo ...

L’Isola di Pietro 2 - al via le riprese della seconda stagione : L’Isola di Pietro 2 ritornerà presto sul piccolo schermo di Mediaset: le riprese sono già iniziate! Dopo il successo del primo capitolo, la seconda stagione della fiction con protagonista Gianni Morandi è pronta ad aprire i battenti per le nuove puntate. Andrà in onda su Canale 5 e prevede alcune new entry nel cast. L’Isola di Pietro 2 ha iniziato le sue riprese lo scorso 14 maggio a Roma, per una produzione di RITI e Lux ...