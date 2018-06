Lingua sarda in via d' estinzione | legge regionale per tutelarla

Rai Sardegna porta in tv la Pimpa in Lingua sarda (video) : 2 minuti de "La Pimpa" in lingua sarda trasmessa da Rai 3 Sardegna alle 10:25. pic.twitter.com/ZtHuS13gsY— LALLERO (@SeeLallero) 20 maggio 2018 Altan nel 1975 l'aveva ideata sotto forma di fumetto per il Corriere dei piccoli, dal 1982 il successo cartaceo si tramuta in televisivo con una serie di cartoni animati. E' la Pimpa, la cagnolina bianca e pois rossi che ha portato il pubblico dei più piccoli, nel suo mondo fatto di ...