Lingua sarda in via d'estinzione - legge regionale per tutelarla : Lingua sarda in via d'estinzione, legge regionale per tutelarla Al Consiglio regionale è in discussione un testo unificato per la promozione dell’idioma che non è riconosciuto dallo statuto speciale. Al momento è parlato da meno della metà degli abitanti della Sardegna e "i bambini non lo usano ...

Rai Sardegna porta in tv la Pimpa in Lingua sarda (video) : 2 minuti de "La Pimpa" in lingua sarda trasmessa da Rai 3 Sardegna alle 10:25. pic.twitter.com/ZtHuS13gsY— LALLERO (@SeeLallero) 20 maggio 2018 Altan nel 1975 l'aveva ideata sotto forma di fumetto per il Corriere dei piccoli, dal 1982 il successo cartaceo si tramuta in televisivo con una serie di cartoni animati. E' la Pimpa, la cagnolina bianca e pois rossi che ha portato il pubblico dei più piccoli, nel suo mondo fatto di ...