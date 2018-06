L’incontro tra Trump e Kim Jong-un | in breve

L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un : Si sono stretti la mano per la prima volta alle 3 di notte ora italiana, poi hanno discusso calorosamente e infine hanno firmato un documento congiunto: tutte le notizie The post L’incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Strette di mano - sigarette e bodyguard. Le curiosità sulL’incontro tra Kim e Trump : Denuclearizzazione contro sanzioni e sicurezza. L’incontro fra Donald Trump e Kim jong-un ha come scopo uno scambio. Lo ha spiegato il segretario di Stato americano Mike Pompeo: «L’obiettivo di Donald Trump domani a Singapore è ottenere una denuclearizzazione totale e verificabile. In cambio, leverà le sanzioni e garantirà a Kim Jong-un la sicurezza della Corea del Nord». Da parte nordcoreana ci sono dichiarazioni ufficiali altisonanti, ma ...

Manca poco alL'incontro tra Trump e Kim : Tra meno di 24 ore i leader di Stati Uniti e Corea del Nord si incontreranno a Singapore, faccia a faccia, per la prima volta: e intanto sono già successe moltissime cose

Come Singapore si sta preparando alL'incontro tra Trump e Kim Jong-un : Con grandi misure di sicurezza, barriere fisiche nelle zone del summit e tacos e bevande a tema, per approfittarne e guadagnarci qualcosa

L'incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un si terrà a Singapore il 12 giugno - infine : L'incontro tra il presidente statunitense Donald Trump e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un alla fine si terrà. La portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, ha annunciato che i due leader si vedranno al Capella Hotel dell'isola di Sentosa, a Singapore,

Kim Kardashian : le migliori reazioni alL'incontro tra la star e Donald Trump : LOL

Bari - il patriarca Kirill declina l’invito di Papa Francesco nella città di San Nicola : salta L’incontro tra i due leader religiosi : Fumata nera per il secondo incontro tra Papa Francesco e il patriarca ortodosso russo Kirill. Non sarà Bari il luogo del nuovo abbraccio tra i due leader religiosi dopo lo storico faccia a faccia avvenuto a Cuba nel 2016. Ad annunciarlo ufficialmente, il giorno dopo aver incontrato Bergoglio in Vaticano, è stato il metropolita Hilarion, capo del dipartimento per le relazioni esterne del patriarcato di Mosca, che ha assicurato la sua presenza nel ...

Parigi - L'incontro tra il presidente Macron e il migrante-eroe : "Raccontami come hai salvato il bambino" : Mamoudou Gassama, il migrante originario del Mali che ha salvato un bambino che stava per cadere da un balcone al quarto piano, sarà naturalizzato francese ed entrerà a far parte del corpo dei vigili del fuoco. Ad annunciarlo è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha ricevuto il giovane all'Eliseo.

Festa del Fatto - Paolo Mieli e Antonio Padellaro : "La strana coppia al governo". Rivedi L'incontro : Torna la Festa del Fatto Quotidiano al Circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico, Reggio Emilia. Tre giorni di musica, incontri e spettacoli. Nella giornata conclusiva Antonio Padellaro e Paolo Mieli incontrano il pubblico parlando de "La strana coppia al governo"

Governo - lo spread sfonda quota 200 Oggi L’incontro tra Conte e Bankitalia : Torna a correre il differenziale dopo il primo giro di consultazioni del premier incaricato Giuseppe Conte e l’impasse sul ministero dell’Economia

Donald Trump ha detto che L'incontro a Singapore tra lui e Kim Jong-un potrebbe essere rimandato : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto oggi che ci sono "buone possibilità" che l'incontro tra lui e il dittatore della Corea del Nord Kim Jong-un, previsto per il 12 giugno a Singapore, non ci sarà. Trump ne ha

Grande Fratello 15 : l’amore non ha barriere - L’incontro tra la Senatrice Pezzopane e il fidanzato Simone Coccia | VIDEO : Grande Fratello 15, la Senatrice Stefania Pezzopane entra nella Casa di Cinecittà per fare una sorpresa al fidanzato Simone Coccia Colaiuta. La sua entrata in Casa ha dato lustro al programma che per la verità è “portatore sano di trash”. Una boccata di aria fresca tra le nubi tossiche che stazionano lì da giorni! Tra atti di bullismo, parolacce a go-go, nudità e allusioni sessuali infinite, ritiro degli sponsor, caos sul web l’entrata della ...

La Corea del Nord minaccia : «A rischio L’incontro tra Trump e Kim» : L’idillio che, da qualche settimana a questa parte, ci faceva dormire tutti più tranquilli ora è a rischio. L’incantesimo tra Pyongyang e Washington sembra spezzarsi. La Corea del...

La Corea del Nord ha cancellato i colloqui di domani con la Corea del Sud e ha minacciato di annullare L'incontro tra Kim Jong-un e Donald Trump : La Corea del Nord ha cancellato i colloqui previsti per domani con la Corea del Sud e ha minacciato di annullare l'incontro del prossimo 12 giugno a Singapore tra Kim Jong-un e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo