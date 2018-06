Libia | ora i gommoni salpano a est di Tripoli | per fermare le partenze all’Italia serve

In Libia democrazia e libertà sono ancora parole vuote : “Nella moderna cultura araba non abbiamo una definizione di democrazia , ma una versione modificata a vantaggio dell’antica alleanza tra esercito e istituzioni religiose”. Un commento all’opera del giornalista Al Sadiq Al Nehoum Leggi

L'ISIS ha rivendicato l'attentato contro la commissione elettorale a Tripoli - in Libia : È quello in cui mercoledì sono state uccise 12 persone