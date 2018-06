L’ex fidanzata rivela un Dybala inedito | altro che bravo ragazzo | “il nostro amore

Malore per Giorgia Gabriele - L’ex fidanzata di Gianluca Vacchi al pronto soccorso con l’amica Gilda Ambrosio [VIDEO] : Gilda Ambrosio e Giorgia Gabriele in ospedale: piccolo Malore per l’ex fidanzata di Gianluca Vacchi assistita (di venerdì sera) dalla presunta fiamma di Stefano De Martino Un venerdì sera alternativo quello di Giorgia Gabriele e Gilda Ambrosio. Le due giovani e belle ragazze si ritrovano non in una festa glamour di Milano, ma al pronto soccorso per un piccolo Malore avuto dall’ex fidanzata di Gianluca Vacchi. La bella stilista pare ...

Pechino Express – Chi sono le Mannequin? L’ex fidanzata di Valentino Rossi e la figlia dell’esploratore sexy protagoniste dell’adventure game [GALLERY] : Tra le coppie protagoniste della settima edizione di Pechino Express ci sono anche le bellissime e sexy Mannequin: ecco chi sono Linda Morselli e Rachele Fogar Linda Morselli e Rachele Fogar saranno presto protagoniste di un viaggio indimenticabile che le farà approdare in Africa. È stata annunciata oggi la loro partecipazione a Pechino Express 7, che le vede tra le coppie in gara. L’ex fidanzata di Valentino Rossi e la figlia ...

Prato - uccide L’ex fidanzata e poi si toglie la vita : Ha ucciso l’ex fidanzata, Elisa Amato di 30 anni, a colpi di pistola e poi si è tolto la vita. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane - Federico Zini, 25 anni, di San Miniato - ha aspettato la ragazza sotto casa di lei a Galciana, frazione di Prato. Intorno alle 3,30, al culmine di una lite per strada le ha sparato: alcuni testimoni ...

Calciatore uccide L’ex fidanzata e poi si suicida : la tragedia a Prato [GALLERY] : uccide la fidanzata e poi si suicida: il tragico epilogo della storia d’amore tra il Calciatore Federico Zini ed Elisa Amato A San Miniato (Pisa) si è consumata l’ennesima tragedia. Federico Zini, Calciatore del Tuttocuoio, ha ucciso la sua fidanzata, Elisa Amato, a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita con la stessa pistola. Il centroavanti che militava in Serie D, dopo aver maturato esperienze calcistiche in tutto il ...

Prato - sequestra L’ex fidanzata - la uccide a colpi di pistola e poi si suicida : Ha aspettato l’ex fidanzata, 30 anni, davanti alla sua casa di Prato fino alle 3 di notte. Al suo arrivo, i due hanno iniziato a litigare. Poi l’ha costretta a salire in auto e si è diretto verso San Miniato. Arrivato in un parcheggio, riferiscono le forze dell’ordine, le ha sparato e si è ucciso. L’autore dell’omicidio-suicidio è un 25enne della cittadina in provincia di Pisa. Le ricerche dei carabinieri erano ...

Giuseppe Conte - dalL’ex moglie avvocato alla giovane fidanzata : gli amori del neo Presidente del Consiglio : Giuseppe Conte giurerà tra poche ore fedeltà alla Repubblica, ma cosa non sappiamo ancora di lui? La vita privata del neo Presidente del Consiglio rivela nel suo passato una moglie avvocato e nel suo presente una fidanzata facoltosa Giuseppe Conte è stato eletto con riserva Presidente del Consiglio. Il 53enne pugliese giurerà tra poco fedeltà alla Repubblica e poi sarà a tutti gli effetti il nostro Capo dello Stato. La personalità del giurista è ...

Ecco chi è L’ex fidanzata di Lorenzo Riccardi! : Durante una puntata di Uomini e Donne Classico, mentre c’erano in studio come ospiti Rosa Perrotta ed il fidanzato, Lorenzo Riccardi ha esordito dicendo che lei assomiglia alla sua ex. Scopriamo chi è Alessandra Pepe! Lorenzo Riccardi durante una delle ultime puntate andate in onda di Uomini e Donne Classico, ha asserito che Rosa Perrotta, ospite nel programma insieme al suo fidanzato, assomigliasse come una goccia d’acqua alla sua ...

Caso Bergamini - quel lapsus delL’ex fidanzata : Caso Bergamini, quel lapsus dell’ex fidanzata Agli atti la conversazione tra Isabella Internò e l’attuale marito, il poliziotto Luciano Conte. Entrambi indagati per la morte del calciatore. Continua a leggere

“Vi denuncio!”. Andrea Damante - una furia sul web. Le parole durissime delL’ex tronista arrivano a pochi giorni dalla rottura con la fidanzata Giulia De Lellis. Una storia la loro che aveva appassionato e diviso. Ora sono in tanti a chiedere la verità : Nuovo capitolo della storia tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo l’annuncio della rottura, le parole di Giulia ed i presunti tradimenti dell’ex tronista che sarebbero alla base dell’addio, sulla scena irrompe il diretto interessato. Lo fa con un lungo post che sa di sfogo e di verità non dette ma solo accennate. Qualcosa di difficile da digerire che Damante si tiene dentro. Poi inizia:“Non cadrò nel tranello mediatico raccontando ...

Avicii - L’ex fidanzata Emily Goldberg posta foto sui social e viene criticata : Avicii, l’ex fidanzata Emily Goldberg posta foto sui social e viene criticata Nei commenti c’è chi l’ha accusata di ricercare notorietà sfruttando la morte del dj e chi l’ha difesa Continua a leggere

Il primo amore di Justin Bieber non è Selena Gomez : il cantante provoca L’ex fidanzata? : Svelato sui social il primo amore di Justin Bieber: a differenza da quanto i fan potevano aspettarsi, non si tratta dell'ex fidanzata storica Selena Gomez! La popstar canadese ha condiviso su Instagram un video che non è passato inosservato agli occhi dei suoi followers e a quelli dei tabloid di tutto il mondo. Nel video postato, Justin viene ripreso mentre suona un tamburo, e nella didascalia del post si legge: "Drums will always be my first ...

Chicco Nalli - L’ex marito di Tina Cipollari - ha una nuova fidanzata : Chi è la nuova fidanzata di Chicco Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari Chicco Nalli e Tina Cipollari dopo dei tira e molla continui si sono separati e per l’uomo sembrerebbe essere entrata una nuova donna nella sua vita. A confermarlo è il settimanale Spy che lo fotografa con una ragazza. L’hair stylist Chicco Nalli […] L'articolo Chicco Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari, ha una nuova fidanzata proviene da ...

Uomini e Donne - Sabrina Ghio fidanzata : parla L’ex tronista : Uomini e Donne, Sabrina Ghio innamorata di Carlo: la conferma dell’ex tronista Era da diverso tempo che non si faceva altro che parlare dell’attuale situazione sentimentale di Sabrina Ghio. La bellissima bionda di Uomini e Donne sembrava infatti aver ritrovato l’amore al fianco di un uomo sconosciuto al mondo dello spettacolo. Ora, è la diretta […] L'articolo Uomini e Donne, Sabrina Ghio fidanzata: parla l’ex ...

Grande Fratello - ex concorrente Kiran Maccali arrestato per minacce alL’ex fidanzata : Era già stato arrestato per aver maltrattamenti dei genitori oggi l’ex concorrente del Grande Fratello Kiran Maccali, 31 anni, è stato nuovamente arrestato dai carabinieri di Treviglio per aver importunato e minacciato l’ex fidanzata, presentandosi più volte davanti a casa di quest’ultima, nel Bresciano, nonostante Maccali fosse sottoposto all’obbligo di dimora nella sua casa di Romano di Lombardia (Bergamo). Già la scorsa estate, infatti, ...