Legacy Overland BJ40 | è Land Cruiser mania

(Di martedì 12 giugno 2018) Vi abbiamo parlato del lavoro di restomod operato da Resurrection Custom sulla base di un Toyota. Sul pianale di un FZJ80, in quel caso, si è deciso di intervenire instalo la carrozzeria di una Serie 79, la variante pickup della Serie 70. Fu quest’ultima ad essere chiamata, da Toyota, nel 1984, a sostituire la mitica Serie 40. Ed è proprio unaad aver ricevuto le attenzioni di altro preparatore, ancora una volta americano, ma con sede a Greenwich, nel Connecticut (e con un “ufficio” anche a Porto, in Portogallo). Si tratta di, customizzatore specializzato in fuoristrada d’antan, in grado di spaziare da vetture prodotte in Inghilterra, a realizzazioni giapponesi, per giungere fino ai classici americani. Lache vedete in queste foto, è un esemplare del 1985 – probabilmente fu immatricolata ...