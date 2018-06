L' economia dell' Umbria | l' intervento della presidente Marini al rapporto di

... Fisco - infrastrutture - semplificazione - capitale umano - gli impegni della Provincia per sostenere lo sviluppo dell'economia - : Un grazie agli imprenditori trentini per avere creduto nell'arrivo di una nuova fase di crescita dell'economia trentina, che viaggia, secondo le previsioni sulla crescita del pil 2018, attorno a un +...

Segnali positivi per l'economia regionale dell'Emilia-Romagna : Segnali positivi per l'economia regionale arrivano anche dall'export: tra gennaio e marzo 2018, l'Emilia-Romagna ha esportato beni e servizi per un totale di 15.260 milioni di euro , pari al 13,6% ...

Missione fiducia. Il ministro dell'economia Tria a Parigi e Berlino per un "dialogo costruttivo" con i suoi omologhi : Nelle tre righe che il Tesoro affida alla stampa per riferire degli incontri del ministro Tria con gli omologhi francese e tedesco, Le Maire e Scholz, ci sono due espressioni che rendono evidente la natura dei viaggi imminenti a Parigi e Berlino: "dialogo costruttivo" e "confronto". Toni di distensione per una Missione che nasce sotto una stella precisa, quella della ricerca di fiducia. Mentre sul tema caldissimo dei migranti il governo italiano ...

Giovanni Tria : il neo ministro dell'economia conferma la volontà di rimanere nell'Euro : Il ministro dell'economia Giovanni Tria ha rilasciato un'intervista al vicedirettore del Corriere della Sera, Federico Fubini, nella quale talune possibili ambiguità sulla futura azione del nuovo governo sono state sciolte. In particolare, con riferimento alla permanenza dell'Italia nell'area Euro, la posizione unanime di tutte le forze politiche di maggioranza, va nella direzione di escludere categoricamente qualunque ipotesi di uscita ...

Germania - peggiora l'outlook dell'economia per i prossimi sei mesi : Gli esperti dei mercati finanziari sono sempre più scettici sull'outlook dell'economia tedesca. Il barometro che misura le loro aspettative per i prossimi sei mesi è sceso a giugno di 7,9 punti a -16,1.

L'economia della Campania : 12/06/2018 08:00 Secondo il rapporto annuale sul 2017 "L'economia della Campania" della Banca d'Italia, la Campania è stata una delle regioni italiane più pesantemente colpite dalla grande crisi economica e finanziaria, con una perdita di quasi 15 punti di ...

Più economia reale in Borsa. Le tutele aumentano la fiducia - Corriere della Sera - : Il quotidiano mette sotto la lente la relazione annuale del presidente della Consob Mario Nava alla sua prima uscita da numero uno della Commissione che controlla i mercati finanziari e la Borsa. ...

economia : la Fed e il dilemma della piena occupazione : Washington, 11 giu 21:25 - , Agenzia Nova, - La Federal Reserve, Fed , la Banca centrale statunitense, terrà la sua riunione mercoledì 13 giugno e il dilemma che dovrà affrontare,... , Res,

Giancarlo Giorgetti - il colpaccio al ministero dell'economia : piazza il suo uomo a capo del fisco : Aumenta e non di poco il potere di influenza nel governo del leghista Giancarlo Giorgetti , sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Se per riempire tutte le caselle dei ministri ci sono volute '...

Doccia fredda sulla ripresa dell'economia italiana : Prende corpo il rallentamento della ripresa dell'economia italiana con un brutto segnale dalla produzione industriale che in aprile fa registrare una contrazione dell'1,2% su marzo

Battuta d'arresto della produzione industriale - incertezza politica ha pesato sull'economia : La produzione industriale registra una Battuta d'arresto tornando sui livelli di febbraio 2018. Secondo i dati diffusi oggi dall' Istat , la produzione industriale in Italia è scesa ad aprile dell'1,2%...

Circular economy. Closing the loop : alla scoperta dell'economia circolare : Questa necessità è illustrata da esperti del mondo del business quali Attila Turos , World Economic Forum, . Turos si colloca sulla stessa linea di Elkington, spiegando come l'economia lineare sia il ...