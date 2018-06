Lecco : bambino precipita da quarto piano - gravissimo : Milano, 12 giu. (AdnKronos) - Un bambino di 5 anni è precipitato dal quarto piano di una palazzina Mandello del Lario, in provincia di Lecco. E' accaduto poco dopo le 16,30. Sul posto sono intervenute automedica e mezzo di base e il piccolo è stato trasportato in elicottero a Bergamo in codice Rosso