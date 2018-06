Le vendite del Q1 2018 su scala globale sono un duopolio Apple – Samsung

Xiaomi ha aumentato le vendite di smartphone dell’88% nel Q1 2018 : Xiaomi non ha fornito il numero esatto di smartphone spediti ma ha confermato di aver registrato una crescita pari all'88% durante i primi tre mesi dell'anno L'articolo Xiaomi ha aumentato le vendite di smartphone dell’88% nel Q1 2018 proviene da TuttoAndroid.

Compravendite di immobili - ingegneri e notai al fianco del cittadino per una maggiore tutela : La stipula è avvenuta a margine del convegno 'Ars Notaria, scienza e prassi alla luce delle recenti attività normative'. Alla firma dell'atto erano presenti il presidente dell'Ordine degli ingegneri ...

iPhone X domina vendite globali - ma i conti non tornano e Apple taglierà prezzi per nuovi modelli 2018 : L'iconico iPhone X guida le classifiche di vendite a livello globale ma per Apple i conti nei primi mesi del 2018 non tornano completamente perchè la somma delle vendite dei nuovi modelli non pareggia ...

Lenovo-Motorola inizia male il 2018 : Crollo delle vendite smartphone : Lenovo-Motorola inizia male il 2018 con il Q1 che segna un Crollo delle vendite smartphone mai registrato prima d’ora con un -21% nel Q1 del 2018 Lenovo non risolleva le sorti di Motorola. Il 2018 inizia male Il duo Lenovo Motorola sembra non fare bene ad entrambi. Infatti dopo l’acquisizione della divisione Mobile di Motorola […]

LG – G7 - al via le vendite anche in Italia del nuovo smartphone di Gamma Alta : LG Electronics annuncia l’arrivo in Italia di LG G7, lo smartphone top di Gamma che integra il processore più avanzato, un display super luminoso, audio potente e fotocamera intelligente in un corpo eccezionalmente resistente. LG G7 è già disponibile nei negozi nelle colorazioni New Aurora Black e New Moroccan Blue. ,Il supporto è acquistabile anche attraverso i maggiori operatori di telefonia mobile. Alla base del nuovo smartphone, la ...

Emissioni - La Porsche limita le vendite in attesa delle nuove omologazioni : La Porsche ha comunicato che limiterà temporaneamente le vendite dei propri modelli in Europa per adeguare la gamma ai limiti di emissione imposti dal nuovo ciclo Wltp. A partire dal primo di settembre, infatti, tutte le automobili immatricolate dovranno essere omologate utilizzando i nuovi standard di collaudo Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure e Real Driving Emissions (Rde) che prevedono prove, in condizioni di guida reale, di ...

Porsche : arriva lo stop delle vendite in tutta Europa : Il colosso tedesco annuncia ufficialmente lo stop alle vendite dei suoi modelli sul mercato europeo per adeguarsi agli standard dell’Unione Porsche ha annunciato ufficialmente lo stop alle vendite dei modelli 718 Boxster e Cayman, 911 e Cayenne. La decisione è scaturita dall’adeguamento al nuovo ciclo di omologazione per i suoi modelli di punta. Per il momento i clienti della Casa tedesca potranno ordinare le vetture di Casa Porsche, ma non ...

Le svendite del Bayern Monaco : da Wagner a Bernat : TORINO - Il Bayern Monaco non è abituato a vendere i propri giocatori a cifre risibili, ma in questa primavera che volge all'estate si sta profilando una situazione ai limiti dell'eccezionalità: il ...

Porsche - bloccate vendite nuove auto in Europa/ Il nodo delle norme in materia di emissioni di gas di scarico : Porsche, bloccate vendite nuove auto in Europa. Il nodo delle norme in materia di emissioni di gas di scarico. E intanto la Holding acquisisce il Gruppo Bonaldi. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 20:29:00 GMT)

Nissan GT-R - Al via le vendite della Nismo GT3 : Il reparto Nismo ha aperto le ordinazioni per la rinnovata Nissan GT-R Nismo GT3, che sarà proposta a 60.000.000 Yen, tasse escluse, pari a circa 475.000 euro al cambio attuale. Le prime consegne ai team sono previste per gennaio 2019, in tempo per affrontare le competizioni della prossima stagione.Baricentro più basso, aerodinamica più efficiente. Grazie all'esperienza accumulata in altri campionati, come il Super GT giapponese, dal 2012 a ...

Xiaomi fa registrare una crescita vertiginosa nelle vendite del Q1 - anche in Europa : Xiaomi fa registrare una crescita straordinaria nelle vendite nel corso del primo trimestre del 2018, anche in Europa dove la crescita è ovviamente molto importante. L'articolo Xiaomi fa registrare una crescita vertiginosa nelle vendite del Q1, anche in Europa proviene da TuttoAndroid.

Giappone : vendite retail cresciute dell'1 - 6% annuo in aprile : Secondo quanto comunicato dal ministero nipponico di Economia, Commercio e Industria, le vendite retail sono infatti cresciute in aprile dell'1,6% annuo, in accelerazione rispetto all'1,0% di marzo , ...

Noleggio alimenta le vendite. Continua la crescita delle vetture acquistate da persone giuridiche : ROMA - Il mercato italiano dell'auto Continua ad essere in buona forma e, nonostante l'incertezza generata dalle lunghe trattative per cercare di formare un nuovo governo, le vendite non...

