Le trasmissioni di Rai Uno | Rai Due e Rai Tre sono state interrotte per 15 minuti a causa

Gruppo PSA - I modelli elettrificati adotteranno trasmissioni Punch Powertrain : Il Gruppo PSA vuole accelerare il passaggio dai veicoli convenzionali a quelli ecofriendly, con lobiettivo di sviluppare un'ampia offerta elettrificata. Va in questa direzione la decisione di selezionare Punch Powertrain, azienda belga specializzata nella realizzazione di componenti meccaniche per auto, come fornitrice per i sistemi di trasmissione elettrificati che verranno adottati sui prossimi modelli del Gruppo.Trasmissione innovativa. Il ...