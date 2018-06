Le mani dell' Italia nello spazio Una partita a scacchi con l' Ue

Olanda - musulmani sempre "più religiosi e ostili" nei confronti della società : Quanto accaduto in Austria nei giorni scorsi, quando il Cancelliere Kurz ed il ministro degli Interni Kickl hanno comunicato la chiusura di sette moschee e l'imminente espulsione di una quarantina di imam dal Paese, ha rimesso luce sulla travagliata convivenza tra musulmani e società europea.Nei Paesi Bassi la situazione sembra essere in costante peggioramento. A riportarlo è il quotidiano olandese De Volkskrant, che fa riferimento a un"indagine ...

Cine&Comic Fest 2018 : Zerocalcare firma il manifesto della seconda edizione. In anteprima Ocean's 8 - Best Movie : Cine&Comic Fest fa parte della rassegna Genova Porto Antico EstateSpettacolo , l'appuntamento che da ormai vent'anni anima le serate dell'estate genovese con concerti, spettacoli, teatro e adesso ...

4° tappa : Sul Passo maniva - show della Nazionale Colombiana : LA CRONACA La quarta tappa della più prestigiosa corsa a tappe per Under 23 prende il via lunedì 11 giugno da Mornico al Serio , BG, , casa dell'appassionato Beppe Colleoni e della sua Colpack. Dopo ...

Wind Music Awards : domani su Rai 1 il secondo appuntamento con i premi della musica italiana : Tra i "premi live" un riconoscimento sarà riservato anche agli spettacoli non Musicali , sezione Cinema Italiano e sezione Teatro, che nel periodo di riferimento hanno ottenuto il maggior numero di ...

Mattarella cita Saragat nel trentennale della morte : "Senza umanità la democrazia diventa tirannide. Difendere la moneta" : "Voi, eletti dal popolo, riuniti in questa Assemblea sovrana, dovete sentire la immensa dignità della vostra missione. A voi tocca dare un volto alla Repubblica. Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto umano. Ricordatevi che la democrazia non è soltanto un rapporto tra maggioranza e minoranza, ma è soprattutto un problema di rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste; dove ...

"Il ministro dell'Interno vuole più respingimenti di rifugiati : enorme lite tra Merkel e Seehofer". In Germania salta il Piano Migranti : Angela Merkel e il suo ministro dell'Interno Horst Seehofer (Csu) non sono d'accordo sul respingimento dei profughi ai confini della Germania, e sul cosiddetto "masterplan sui Migranti" del ministero dell'Interno, al vaglio in queste ore in cancelleria. Lo scrive la Bild on line, che parla di "enorme lite" sul tema all'interno del governo, fra i due alleati. La presentazione del Masterplan prevista per domani "salta", aggiunge il ...

20 mila presenze in quattro giorni confermano il Memoria Festival la manifestazione di punta della città di Mirandola : Abbracciato da una moltitudine di prospettive, il tema della manifestazione è stato affrontato nel corso di incontri, concerti, spettacoli, proiezioni, laboratori, mostre e giochi in un ampio ...

BATACLAN VIETATO AI MUSULmani/ Il rapper franco-algerino Médine non può esibirsi nel locale della strage : Il caso di una rapper nato in Francia da famiglia algerina a cui la destra vuole vietare di esibirsi al BATACLAN, luogo della strage dell'Isis nel novembre 2015(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 14:41:00 GMT)

FIBA 3×3 World Cup – Italia ko contro la Repubblica Ceca - ma il pass per i quarti è nelle mani delle azzurre : FIBA 3×3 World Cup. Le azzurre si qualificano ai quarti. In campo domani contro gli Stati Uniti alle 10.05 Con tre vittorie e una sconfitta la Nazionale femminile Open 3×3 supera il primo turno e si Qualifica ai quarti di Finale della FIBA 3×3 World Cup in corso a manila. Domani, martedì 12 giugno, giocherà alle 10.05 (ora Italiana) contro gli Stati Uniti per l’accesso alle Semifinali. L’Italia arriva ai quarti dopo ...

Patrimoni dell’Umanità e turismo sostenibile - Pecoraro Scanio : “Italia ha record di iscrizioni Unesco ed è meta turistica mondiale” : “L’Italia ha il record mondiale dei Patrimoni Unesco e, in particolare, una notevole diffusione a livello regionale dei riconoscimenti culturali intangibili. Per sostenere la valorizzazione di questi elementi, in connessione con la promozione del turismo sostenibile, attento alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, si deve innanzitutto creare una relazione di qualità tra i valori delle culture e l’accoglienza sui ...

I personaggi più manipolatori della tv : Scaltri e pacati come Red Reddington di The Blacklist, perfidi e ambiziosi come Ditocorto di Il trono di spade: sono i manipolatori, figure machiavelliche e geniali orditori di inganni, cospirazioni, piani complicati, in grado di indurre il prossimo a pensare e agire come vogliono. Per molti sono spregevoli e deprecabili, ma c’è chi li trova affascinanti e geniali nel loro saper ideare intrighi shakespeariani esercitando il potere dietro le ...

Germania - hotel negati ai politici di destra dell'Afd : "Qui non li vogliamo" : Ritornatevene a casa vostra, qui non vi vogliamo. Così alcuni militanti del partito populista di destra tedesco 'Alternative fur Deutschland' si sono visti rifiutare da alcuni alberghi di Augusta, in ...

Le vie del Cinema da Cannes a Roma e in Regione 2018 : date - luoghi e programma della manifestazione : Arriva a Roma la nuova edizione de “Le vie del Cinema da Cannes a Roma e in Regione”, iniziativa realizzata grazie al contributo della Regione Lazio. Vi forniremo info, date e luoghi della manifestazione. Torna anche quest’anno la storica rassegna che porta i film di Cannes a Roma, permettendo al pubblico di Roma, Trevignano e Latina di assistere alla visione in anteprima di alcunidei film più importanti della nota kermesse francese. L’evento, ...

Nasce il manifesto della comunicazione non ostile : visualizza articoli simili Close Cronaca IL MUSEO LAVAZZA APRE LE PORTE 2 giorni ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE