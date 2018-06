Le lettere del 12 giugno

Festival Psicologia - un’occasione per riflettere sull’umanità del futuro. Come saremo nel 2030? : di Sergio Stagnitta psicologo e psicoterapeuta “Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi” (Blade Runner) Per conoscere una persona nel 2030 ci affideremo al nostro intuito, alla nostra sensibilità, al famoso sesto senso oppure ad un algoritmo? Nel 2030 cambierà il nostro modo di comunicare, la nostra sessualità, la forma dei nostri legami? La costante crescita demografica, il rischio di risorse sempre più limitate, ...

Le lettere del 1° giugno : Un lettore scrive: 'Domenica 27 maggio intorno alle 19 stavo passeggiando per Piazza Carlo Alberto quando ho notato un insolito movimento di fronte al Museo del Risorgimento. Incuriosito, ho salito lo ...

Harry Potter - Alan Rickman "frustrato" dal ruolo di Piton / Le lettere private dell'attore confermano! : Alan Rickman "frustrato" dal ruolo di Severus Piton in Harry Potter? Le lettere private dell'attore confermano il suo malessere nel corso delle riprese(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 23:21:00 GMT)

Guidonia - abusò di undici bimbi : le lettere segrete del talent scout pedofilo alle sue vittime : Non si è mai pentito, nemmeno vergognato. Anzi, Giuseppe Rocchi, Joe Megafeste, il talent scout di Guidonia che cercava tra Roma e il suo hinterland volti nuovi di bimbi per poi abbindolarli e ...

Monza : partono 1.500 lettere per i morosi delle case comunali - devono oltre 8 milioni di euro : Sono più di 8 i milioni di euro che i morosi delle case comunali devono all'amministrazione di Monza: il municipio invia 1.500 lettere per proporre i piani di rientro, c'è chi deve anche 54mila euro. ...

Il vero regno della cultura? La Repubblica delle lettere distrutta dagli illuministi : Se oggi qualcuno mi venisse a parlare di una Repubblica delle lettere in Italia gli riderei sulla faccia. Da noi ci vuol tutto che esista ancora una Repubblica, politicamente parlando, e quanto alle ...

Boom dei “test del DNA” - Garante della Privacy : opportuno “riflettere bene prima di condividere in rete i dettagli del proprio patrimonio genetico” : In riferimento al recente Boom dei “test del DNA” il Garante della Privacy, Antonello Soro, ha dichiarato all’Adnkronos Salute che “è opportuno riflettere bene prima di condividere in rete i dettagli del proprio patrimonio genetico. Il Dna può rivelare le sfumature più intime della persona e dei suoi familiari nonché del loro presente, passato e futuro“. Il mercato dei test del Dna “fai da te” nel 2017 ...

ELEONORA CHIAVARELLI/ Moglie di Aldo Moro - lettere dalla prigionia : “addio Noretta - sono le vie del Signore” : ELEONORA CHIAVARELLI, vedova di Aldo Moro, e le lettere a lei scritte durante i 55 giorni della prigionia: "Sii forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile".(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 13:19:00 GMT)

La condizione della donna musulmana in Italia - un tema su cui riflettere con serietà : Secondo un'indagine del "Pew Reseach Center", effettuata nel 2017, in Italia ci sono circa 2.870.000 musulmani. Una cifra abbastanza considerevole, soprattutto se osserviamo che, sempre secondo il P.R.C., essi corrispondono al 4,8 % dell'intera popolazione Italiana. Le prevalenti nazioni di origine sono Tunisia, Egitto, Marocco, Pakistan e Bangladesh. Moltissimi di loro hanno già la cittadinanza Italiana. La continua crescita della ...

Documento dei renziani : niente conte nella Direzione Nazionale del Pd - bisogna riflettere : “Crediamo dannoso fare conte interne nella prossima Direzione Nazionale. È più utile riflettere insieme sulla visione che ci attende per le prossime sfide e sulle idee guida del futuro del centrosinistra in Italia”. Così recita un Documento promosso da circa 120 parlamentari renziani, tra cui il capogruppo in Senato Andrea Marcucci e quello della C...

Strage Bologna : le lettere del cordoglio : ANSA, - Bologna, 30 APR - Le parole preoccupate di Enrico Berlinguer e il cordoglio dell'allora presidente del Parlamento Europeo Simone Veil. Il sostegno di Nilde Iotti e le poche righe scritte a ...

PAOLO FOX/ Oroscopo del weekend 28-29 aprile : Bilancia è il momento di riflettere - Scorpione giornate top : Oroscopo del weekend di PAOLO Fox: analisi segno per segno. Leone in ripresa, Vergine stanco, Ariete con poche prospettive, Toro cielo favorevole e tutti gli altri segni zodiacali.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 15:45:00 GMT)

GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO OCCASIONE PER RIFlettere : ... portando Marco Polo a spingersi ad oriente e Cristoforo Colombo ad occidente, aprendo così l'Europa ad una prospettiva MONDIALE, e Galileo Galilei a superare alcune 'verità' di scienza, e che ha ...

GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO E DELLA LETTURA - UN'OCCASIONE PER RIFlettere : ... portando Marco Polo a spingersi ad oriente e Cristoforo Colombo ad occidente, aprendo così l'Europa ad una prospettiva MONDIALE, e Galileo Galilei a superare alcune 'verità' di scienza, e che ha ...