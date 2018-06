Le fiction che vedremo nei prossimi mesi

Da Gianni Morandi a Giulia Michelini sul set - ciak sulle prossime fiction Mediaset : Per la regia di Ricky Tognazzi , è tratta da una storia vera, un caso di cronaca che ha infiammato e commosso l'opinione pubblica.

Dalla nuova «Dottoressa Giò» a «Rosy Abate» : le fiction Mediaset che vedremo : È il momento di passare al contrattacco, di dare del filo da torcere alla corazzata di Rai fiction e di intercettare soprattutto il pubblico giovane. Parola del direttore della fiction Mediaset Daniele Cesarano che, per quest’estate, annuncia l’apertura di sette nuovi set, sette nuovi prodotti che possano risollevare gli ascolti e la curiosità di telespettatori, sempre più divisi fra piattaforme come Netflix e Amazon Prime ...

Che Dio ci aiuti 5 - nuovi personaggi nella fiction con Elena Sofia Ricci : nuovi amori, crisi profonde, sfide inaspettate e soprattutto nuovi arrivi: la quinta stagione di Che Dio ci aiuti, la fiction Rai con Elena Sofia Ricci nei panni di suor Angela che ha spesso e volentieri macinato grandissimi ascolti è in lavorazione, dal numero di Tv Sorrisi e Canzoni in edicola il 29 maggio arrivano anticipazioni su cast e trama. Sono tre i nuovi arrivi che arricchiscono il già vario panorama di personaggi: il piccolissimo ...

La fiction "Capitano Maria" porta sullo schermo anche la fasanese Vinci : ... a fare da splendida cornice alla fiction, ecco che si registra la presenza, come 'figurazione speciale', dell'adolescente fasanese Giorgia Vinci, 11 anni e non nuova al mondo degli spettacoli. ...

M su Rai3 torna Michele Santoro | Puntata 10 maggio 2018 in diretta : docu-fiction : [live_placement] Stasera su Rai3 in prima serata andrà in onda la prima delle quattro nuove puntate di M, il programma di e con Michele Santoro. Su TvBlog il liveblogging a partire dalle ore 21.05. Il format intreccia il docu-drama in forma di fiction con il teatro in diretta e l’approfondimento giornalistico.M è un programma di Michele Santoro con la collaborazione di Dario Buzzolan, Alessandro Celli, Walter Molino, Francesco Priano, ...

“Che rabbia…”. Vanessa Incontrada nella bufera per la fiction ‘Il Capitano Maria’. Ecco perché : Per la gioia dei suoi fan, Vanessa Incontrada è tornata in tv da protagonista con una fiction che, appena iniziata, ha fatto registrate un boom di ascolti. È il ‘Capitano Maria’ e la prima puntata è andata in onda lo scorso 7 maggio e ha fatto ‘il botto’: La prima puntata della serie, in onda su Raiuno, ha fatto il botto: è stata seguita da una media di più di 7 milioni di spettatori con uno share del 28.50%, ...

CLAUDIO BISIO E VANESSA INCONTRADA/ I nuovi progetti sul set fra cinema e fiction tv (Che tempo che fa) : CLAUDIO BISIO e VANESSA INCONTRADA questa sera saranno ospiti a Che tempo che fa per parlare dei progetti sul piccolo e sul grande schermo e delle novità in arrivo nei prossimi mesi.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 10:32:00 GMT)

Che Dio Ci aiuti e L'Isola dei Pietro : belle notizie per i fans delle 2 fiction : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni televisive, che oggi si interesseranno a due fiction campioni di ascolti di Rai Uno e Canale 5. Di cosa stiamo parlando se non di Che Dio Ci aiuti e L'Isola dei Pietro, le due serie tv che torneranno ad emozionare i fans italiani. Che Dio Ci aiuti: la quinta stagione ci sarà belle notizie per i fans di Che Dio ci aiuti. Gli attori hanno confermato la stesura della quinta serie. Francesca ...

«Don Matteo 11» : perché la fiction che piace (ancora) : Bando alle consultazioni al Quirinale, ai dibattiti dei salotti, agli indici di gradimento che sembrano l’ago di una bilancia impazzita. Se ci sono dei personaggi che mettono d’accordo gli italiani, su cui nessuno si sognerebbe mai di infierire, quei personaggi vengono dalla televisione. Salvo Montalbano, Nonno Libero, Don Matteo. Eroi moderni di un Paese che corre veloce, che mira al progresso ma che non riesce proprio a non ...

fiction Rai primavera-estate - i titoli in arrivo (e quelli che slittano) : Arriva la primavera, ci si prepara all'estate, ma la tv italiana, da qualche anno a questa parte, cerca di non lasciare da solo il proprio pubblico, offrendo produzioni originali (e non le tanto temute repliche) che possano tenere compagnia anche nei mesi caldi. Una tendenza che, in casa Rai, inizia a riguardare anche le Fiction, con alcuni titoli in partenza proprio nelle prossime settimane. Altri, invece, nonostante siano stati ...