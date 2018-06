Le città del mondo dove i dipendenti guadagnano di più secondo Deutsche Bank

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - ballottaggio nella città dello Stretto (2) : (AdnKronos) – A Fondachelli Fantina Marco Antonino Pettinato ottiene un vero e proprio plebiscito raggiungendo il 88,67 per cento delle preferenze, a Frazzanò Gino Di Pane ottiene la riconferma (59,92 per cento) e a Furci Siculo a spuntarla è Giuseppe Matteo Francilia (59,78 per cento). Gualtieri Sicaminò elegge sindaco Santina Nicoletta Bitto (69,42 per cento), Militello Rosmarino Salvatore Riotta (53,70 per cento) e Mojo Alcantara Bruno ...

Caltagirone - la città della ceramica e del barocco : Nella zona sud orientale dell'isola splende la Val Noto, uno dei più vasti siti al mondo Patrimonio dell'Umanità Unesco, è un'insieme di perle che rappresentano una delle più belle espressioni dell'...

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - ballottaggio nella città dello Stretto : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – Trentasei Comuni al voto in provincia di Messina, dove solo la città dello Stretto dovrà attendere il turno di ballottaggio per conoscere il nome del suo sindaco. Una sfida tutta interna al centrodestra, con l’ex sindaco pacifista Renato Accorinti fuori dai giochi. A 219 sezioni scrutinate su 254, infatti, a contendersi la poltrona a Palazzo Zanca saranno Dino Bramanti, sostenuto da Forza Italia, Lega, ...

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - ballottaggio nella città dello Stretto (3) : (AdnKronos) - Urne aperte anche a Sant'Agata di Militello, dove Bruno Mancuso con il 65,94 per cento dei consensi dopo cinque anni torna a occupare la poltrona di primo cittadino. A Santa Domenica Vittoria è riconferma per Giuseppe Patorniti (58,8 per cento), mentre a Santa Lucia del Mela centro l'o

Amministrative : i sindaci eletti nel Messinese - ballottaggio nella città dello Stretto (2) : (AdnKronos) - A Fondachelli Fantina Marco Antonino Pettinato ottiene un vero e proprio plebiscito raggiungendo il 88,67 per cento delle preferenze, a Frazzanò Gino Di Pane ottiene la riconferma (59,92 per cento) e a Furci Siculo a spuntarla è Giuseppe Matteo Francilia (59,78 per cento). Gualtieri Si

Secret Florence : torna l'appuntamento che apre i luoghi segreti della città : ... Virgilio Sieni/Centro di produzione nazionale; Musicus Concentus " che, ogni giorno, si misureranno con sette luoghi meno battuti dal turismo di massa: il Planetario della Fondazione Scienza e ...

Viaggi & Turismo : città della Pieve diventa un quadro floreale : I fiori sono colori, profumi, bellezza, ma nello splendido borgo di Città della Pieve i fiori saranno anche un gustosissimo piatto da assaporare in modi diversi in occasione della 53esima edizione dell’Infiorata, organizzata dai contradaioli del Terziere Casalino in omaggio al loro Patrono San Luigi Gonzaga. Arte, storia e antiche tradizioni, un mix irresistibile che ogni anno dà vita a uno spettacolo di incomparabile bellezza. Da Porta ...

20 mila presenze in quattro giorni confermano il Memoria Festival la manifestazione di punta della città di Mirandola : Abbracciato da una moltitudine di prospettive, il tema della manifestazione è stato affrontato nel corso di incontri, concerti, spettacoli, proiezioni, laboratori, mostre e giochi in un ampio ...

Elezioni comunali - il centrodestra conquista 4 città contro le 2 del Pd. Il M5S presente solo in tre ballottaggi : Per le Elezioni comunali l'Italia è tornata al vecchio equilibrio bipolare fra centrodestra e centrosinistra con la prima coalizione, a guida leghista, in vantaggio. I 5Stelle svolgono il ruolo di ...

Treviso : Salvini a neo sindaco - ci vedremo presto per risolvere i problemi della città : Treviso, 11 giu. (AdnKronos) – “Un abbraccio a Mario, un abbraccio a tutti i trevigiani e grazie per quello che fare per una città stupenda, da rendere ancora più bella e più sicura. Avrei voluto essere lì con voi oggi, ma da due giorni sono impegnato a tempo pieno per risolvere il business dell’immigrazione clandestina, e vediamo se in poco tempo riusciamo a risolvere questo problema che non è stato risolto negli ultimi cinque ...

Cosenza - delirio nella notte : una città in estasi - fiume ‘rossoblu’ per la finale playoff [VIDEO] : delirio nella notte per il Cosenza dopo il successo nella semifinale di playoff contro il Sudtirol, 2-0 all’ultimo respiro che ha permesso al club calabrese di conquistare la finale, adesso ultimo atto contro il Siena che ha avuto la meglio del Catania dopo i calci di rigore. Subito dopo la fine della partita, entusiasmo da parte de tifosi, fiume rossoblu per festeggiare un risultato già molto importante. Ma non è ancora finita, c’è ...

Video/ Frosinone Cittadella (1-1) : highlights e gol della partita (Serie B playoff) : Video Frosinone Cittadella (1-1): highlights e gol della partita di Serie B, semifinale di ritorno dei playoff. Il pareggio basta al Frosinone, Cittadella eliminata(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:38:00 GMT)