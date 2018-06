Le bufale sull' acqua arricchita di ossigeno

Quando le fake news uccidono : la campagna shock dei medici contro le bufale sulla salute : La campagna promossa dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei medici per combattere la diffusione delle fake news in tema di salute sul web.Continua a leggere

Giornata Mondiale della Sanità - 15 bufale sulla salute : sulla salute si è detto tutto e il contrario di tutto. I vaccini fanno male, le trasfusioni non sono sicure, gli psicofarmaci creano dipendenza, in gravidanza bisogna mangiare per due e molto, molto altro che riguarda salute, alimentazione, stili di vita, infanzia, ricerca e gravidanza. Falsi miti e credenze popolari alimentati da bufale e cattiva informazione. Un pericolo serio quello delle bufale, perchè l’abitudine di consultare la rete ...