Lavoro | occupazione ferma nel primo trimestre Crescono i dipendenti a termine

**Lavoro : 'Istat - in 1° trim. disoccupazione all'11 - 1%** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Nel primo trimestre dell'anno il tasso di disoccupazione si attesta all'11,1% con una crescita di 0,1 punti rispetto al trimestre precedente e in flessione di 0,5 punti rispetto allo stesso periodo del 2017. I disoccupati sono 2 milioni 893 mila. E' quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istat.

Lavoro - Istat : occupazione stabile nel I trimestre : Roma, 12 giu. , askanews, Nel primo trimestre 2018 la dinamica congiunturale del mercato del Lavoro presenta una sostanziale stabilità dell'occupazione, un aumento della disoccupazione e un calo dell'...

Lavoro - Istat : nel primo trimestre disoccupazione sale all'11 - 1% : Roma, 12 giu. , askanews, Nei primi tre mesi dell'anno il tasso di disoccupazione, dopo la diminuzione dello scorso trimestre, è aumentato di 0,1 punti in termini congiunturali portandosi all'11,1%.

FORMAZIONE E Lavoro/ Il "valore aggiunto" per trovare occupazione (e mantenerla) : Un numero crescente di lavori richiede una FORMAZIONE che sia continuativa. Cosa che aiuta anche le imprese a competere meglio sui mercati, ricorda GABRIELE FAVA(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 06:07:00 GMT)

Usa : +223.000 posti di Lavoro a maggio - disoccupazione al 3 - 8% : New York, 1 giu. , askanews, A maggio, le aziende statunitensi hanno assunto più del previsto e il tasso di disoccupazione è sceso, sorprendendo gli analisti e arrivando a un livello che non si ...

Lavoro : Zaia - in Veneto livello disoccupazione tra i più bassi d'Italia : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) – 'Tra gennaio e marzo 2018 in Veneto si sono guadagnati oltre 53 mila posti di Lavoro dipendente: un valore che non solo è più alto di quello dello scorso anno ma che rappresenta, in relazione ai primi tre mesi dell'anno, il miglior risultato occupazionale registrato in regione dal 2009 a oggi". Commenta così, con soddisfazione, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia i dati ...

(AdnKronos) – (Adnkronos) – 'Con un tasso di disoccupazione del 6,3% (dati Istat 2017), il Veneto si conferma inoltre la seconda regione italiana per livelli di disoccupazione più bassi, dietro solo al Trentino Alto Adige ' sottolinea il Presidente '. I disoccupati veneti sono circa 144 mila, 7 mila in meno rispetto al 2016. Tra i disoccupati troviamo almeno 9 mila lavoratori scoraggiati, ovvero quelle persone che ...

Occupazione : più italiani al Lavoro in Europa che in patria : Secondo una ricerca gli italiani hanno un maggiore tasso di Occupazione in Europa rispetto a quello interno al Belpaese. Uno dei motivi dell'espatrio

Lavoro : Intesa Sp conferma stima - verso disoccupazione al 10 - 7% in 2018 : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – "Sebbene i rischi al ribasso sull'economia e sull'occupazione siano cresciuti di recente, confermiamo la nostra stima di un calo del tasso dei senza-Lavoro a 10,7% in media d'anno nel 2018 (dopo l'11,3% del 2017)". A sostenerlo è Paolo Mameli, senior economist Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, commentando i dati sulla disoccupazione.

Dramma Lavoro : cresce la disoccupazione giovanile : Giovani e lavoro, le notizie non sono buone. Secondo gli ultimi dati sulla disoccupazione pubblicati dall'

Lavoro - Istat : ad aprile disoccupazione giovanile sale al 33 - 1% : Stabile il tasso di disoccupazione rispetto a marzo all'11,2% tornata sui livelli della seconda metà del 2012; fra i lavoratori aumentano le donne -