Lavoro | Istat | nel primo trimestre disoccupazione sale all' 11 | 1%

Istat - è record di occupati dal 1977 - oltre 23 - 2 milioni al Lavoro : I dati dell'istituto di statistica mostrano un numero di occupati record, ma a crescere sono soprattutto i contratti a termine. Inflazione accelera a maggio, pesano alimentari e carburanti

Lavoro - Istat : ad aprile disoccupazione giovanile sale al 33 - 1% : Stabile il tasso di disoccupazione rispetto a marzo all'11,2% tornata sui livelli della seconda metà del 2012; fra i lavoratori aumentano le donne -

Lavoro - Istat : “Ad aprile risale la disoccupazione giovanile. Record di posti a termine - giù quelli stabili” : Occupati in aumento fino a quota 23,2 milioni, 23mila in più rispetto al picco toccato prima della crisi. Ma in aprile, rileva l’Istat, sono cresciuti solo quelli a termine, mentre i dipendenti permanenti sono calati di 37mila unità. Così si rinnova anche il Record assoluto relativo al numero di dipendenti precari: sono 2 milioni 973 mila. E se il tasso di disoccupazione generale resta inchiodato all’11,2%, quello dei giovani under ...

Lavoro - Istat : ad aprile +64mila occupati - in un anno +215mila : Roma, 31 mag. , askanews, Ad aprile 2018 la stima degli occupati continua a mostrare una tendenza alla crescita , +0,3% rispetto a marzo, pari a +64 mila, . Il tasso di occupazione si attesta al 58,4% ...

Istat : nel 2018 - crescita all'1 - 4% ma produttività del Lavoro aumenta della metà rispetto ai big Ue : "Si conferma quindi anche per il 2018 il permanere di un differenziale di crescita a sfavore dell'economia italiana rispetto ai principali paesi europei", sottolinea l'Istituto, visto che dai dati ...

Istat : in 2018 migliora ancora mercato Lavoro - giù disoccupazione : E' quanto stima l'Istat nelle 'Prospettive per l'economia italiana nel 2018' Nel corso del 2017 si è consolidata …

Per affermarsi sul Lavoro la famiglia è meno importante - dice l’Istat : Roma. La famiglia è senza dubbio l’istituzione sociale più facile per coltivare relazioni e cominciare a costruire una rete di rapporti. In Italia in particolare è anche sinonimo di protezione economica, un ammortizzatore naturale dalle cadute, una rete di salvataggio. Il rapporto dell’Istat sulla s

Istat : Furlan - più difficili crescita e Lavoro senza grandi opere e cantieri aperti : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Vogliamo sapere come si porrà il nuovo governo nei confronti dei problemi del Mezzogiorno visto che tutta questa parte del paese ha un grave deficit infrastrutturale da cui non si riesce ad uscire e che condiziona fortemente la crescita, l’occupazione dei giovani e lo sviluppo”. Ad affermarlo oggi a Cagliari la segretaria generale della Cisl Annamaria Furlan nel suo intervento al Consiglio ...