Lavoro In Italia | occupati a +147mila ma sono tutti a tempo determinato

Coldiretti : anche in Italia i prodotti ottenuti dallo sfruttamento del Lavoro di 108 milioni di bambini : Arrivano anche in Italia i prodotti ottenuti dallo sfruttamento del lavoro dei 108 milioni di bambini sfruttati nelle campagne, dal riso basmati del Vietnam all’aglio argentino fino alle rose africane. E’ quanto denuncia la Coldiretti in occasione della giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Secondo la Fao quasi la metà di tutto il lavoro minorile del mondo avviene in Africa con 72 milioni seguita dall’Asia con 62 ...

Fana vs Meli : “Italiani con anello al naso? Ce l’hanno anche i giornalisti che scrivevano di un milione di posti di Lavoro” : Scontro acceso a Coffee Break (La7) tra Marta Fana, ricercatrice in Economia, e la giornalista de Il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli. Casus belli: le parole della firma del Corriere (“Gli italiani hanno l’anello al naso”). Fana osserva: “L’anello al naso ce l’hanno anche tutti quei giornalisti che ci hanno raccontato che c’era una ripresa economica e che c’erano un milione di posti di lavoro in più. Stiamo attenti quando facciamo ...

Lavoro - l’Italia è una Repubblica fondata sullo stage. Non lamentiamoci delle culle vuote : C’è una regola non scritta nell’Italia che lavoricchia: se ho una faccenda noiosa, ripetitiva, fine a se stessa, allora mi serve proprio uno stagista. E non che mi ci voglia molto per trovarlo tra tirocini post laurea, università ingolfate e alternanza scuola-Lavoro (forzato). Presentare un’offerta “lavorativa” è facile, basta ammiccare scrivendo di posizione nell’area web (che vuol dire copia e incolla), gestionale (“la sai usare una ...

Trump promuove solo l'Italia"Bene Conte - farà un gran Lavoro" Ma al G7 è rottura tra Usa e Ue : "Conte è un gran brava persona, gli italiani hanno fatto bene a sceglierlo. Farà un gran lavoro". Ma il G7 si conclude nel caos: gli Usa mandano all'aria l'accordo finale. Pesanti crepe nei rapporti con l'Ue Segui su affaritaliani.it

G7 - Conte : "L'Italia lavora per rimuovere le sanzioni ai russi". E Trump twitta : "Farà un gran Lavoro" : Il tweet di Donald Trump arriva quando il G7 in Canada sta ormai volgendo al termine. 'Ho appena incontrato il nuovo premier italiano Giuseppe Conte , una gran brava persona, lo accoglierò a ...

Lavoro : Di Maio - vertenze in tutta Italia - le affronteremo con umanità : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Queste sono le crisi aziendali che mi hanno raccontato solo nella giornata di ieri”. Luigi Di Maio mostra un faldone, in diretta Fb, mentre in auto rientra a Roma dalla Puglia dopo la campagna per le amministrative. “Ci sono vertenze in tutta Italia, c’è tanta sofferenza in tutta Italia di persone che rischiano di perdere il posto di Lavoro e che hanno paura. Questo malloppo è quello che ...

Amazon Italia sfora le quote interinali - Ispettorato del Lavoro : Assuma 1.300 persone : Teleborsa, - Buone notizie per gli oltre 1.300 lavoratori interinali della filiale Italiana di Amazon che potranno chiedere l'assunzione a tempo indeterminato. Lo ha deciso l'Ispettorato del lavoro al ...

Amazon Italia - gli ispettori del Lavoro ordinano l’assunzione di 1.300 precari : Nel dicembre scorso un pool di ispettori aveva effettuato una verifica nella sede della multinazionale a Piacenza, che dà lavoro a circa 4.000 persone tra stabili e interinali

Missioni italiane fuori area - un Lavoro sensibile e spesso incompreso : La Difesa del Paese è cosa delicata, in un periodo storico di pace spesso stenta a spiegare la ragione di sé stessa con l'opinione popolare. Il politico, da sempre, ha preferito porre attenzione alle questioni interne di criminalità e sicurezza poichè hanno da sempre un riverbero immediato sulla popolarità del Governo. Così facendo, in questi anni la Difesa ha sofferto di attenzione e di risorse, in qualche modo si è cercato di dare un senso ...

Mosca 'conta su Lavoro comune con nuovo governo italiano' : Mosca, 6 giu. , askanews, 'A Mosca contano sul lavoro comune con il nuovo governo italiano, sulla scia di una continuità positiva dei rapporti russo-italiani'. Così il dipartimento informazione e ...

Italia contraffatta : il falso ci costa 8 miliardi l'anno (e 52mila posti di Lavoro) : La contraffazione, un male silenzioso che nell'ombra 'ruba' circa 60 miliardi di euro in Europa, di cui 8,6 miliardi, pari a quasi un sesto del totale, nel...