Latina | venti arresti nel clan Di Silvio | “Associazione mafiosa autoctona”

(Di martedì 12 giugno 2018) Oltre 250 agenti.misure di custodia cautelare. Questa mattinasi è svegliata con il rumore degli elicotteri che volteggiavano sulla città, mentre gli uomini della Polizia di Stato hanno portato a termine una maxi operazione nei confronti di presunti appartenenti a unrom operante nel quartiere di Campo Boario: un’associazione criminale senza legami con Cosa nostra, ‘Ndrangheta e Camorra ma in grado di imporsi con l’intimidazione e la violenza tipiche delle organizzazioni mafiose. “Per la prima volta in territorio pontino – sostengono gli inquirenti coordinati dalla Direzione distrettuale antimafia – viene riconosciuta l’esistenza di un’associazioneautoctona, non legata a gruppi criminali siciliani, calabresi o campani”. I destinatari dei provvedimenti – tra cui sette donne, una delle quali considerata dagli investigatori ...