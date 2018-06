romadailynews

: Latina. Retata di mafiosi rom, 20 arresti: Latina. Retata di mafiosi rom, 20 arresti… - romadailynews : Latina. Retata di mafiosi rom, 20 arresti: Latina. Retata di mafiosi rom, 20 arresti… -

(Di martedì 12 giugno 2018)dirom, 20della Polizia di Stato che questa mattina ha arrestato oltre 20 persone, appartenenti ad un pericoloso clan criminale rom attivo nel quartiere Campo Boario del capoluogo pontino. Pesanti le accuse: associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, estorsione, violenza privata, favoreggiamento, intestazione fittizia di beni, riciclaggio e reati elettorali, tutti aggravati dalle modalità mafiose. Oltre 250 gli agenti della Polizia di Stato impegnati. Per la prima volta in territorio pontino viene riconosciuta l´esistenza di un’associazione mafiosa autoctona, non legata a gruppi criminali siciliani, calabresi o campani. Gli autori delle numerose estorsioni, effettuate con metodi particolarmente violenti e vessatori, come avviene nelle mafie tradizionali, spendevano sempre il nome dei Di Silvio per ...