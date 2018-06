Latina | il clan rom Di Silvio accusato di mafia faceva campagna elettorale per il

ilfattoquotidiano

: #SquadreMobili Latina, Roma e #Sco eseguono misura cautelare per associazione mafiosa su 20 affiliati clan criminal… - poliziadistato : #SquadreMobili Latina, Roma e #Sco eseguono misura cautelare per associazione mafiosa su 20 affiliati clan criminal… - Agenzia_Ansa : Associazione mafiosa e corruzione elettorale, 20 arresti in clan rom a Latina - fattoquotidiano : Latina, venti arresti nel clan Di Silvio: “Associazione mafiosa autoctona” -

(Di martedì 12 giugno 2018) “Ruspa!!!!! Quando torneremo al governo, raderemo al suolo uno per uno tutti ‘sti maledetti campi Rom“. Era il 2015, Matteo Salvini non era ancora il capo del Viminale, ma la sual’aveva già intrapresa da un pezzo. Forse non sapeva che diversi esponenti del gruppo etnico che da anni ha eletto a bersaglio politico hanno dato una mano alla Lega a procacciarsi voti in, e non solo in qualità di obiettivo delle sue intemerate. Perché nell’ordinanza con le 25 misure di custodia cautelare che hanno decapitato ilDigli inquirenti scrivono che due degli arrestatino “attività di propaganda” per la lista di Salvini alle amministrative del 2016 a Terracina. Il trait-d’union tra il Carroccio e la maxi operazione condotta dalla polizia nel capoluogo pontino si chiama Agostino Riccardo, ...