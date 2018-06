Latina | con gli arresti dei Di Silvio la città si è liberata di ciò che la sta facendo

Latina - mafia : 25 arresti di polizia e Dda contro il clan Di Silvio. Conferenza stampa in diretta Fb alle 11 : L'elicottero della polizia sta sorvolando il capoluogo pontino perché è scattata all'alba una operazione della Direzione distrettuale Antimafia di Roma e della Questura....

Latina - blitz contro clan rom e arresti : 8.35 Operazione di Polizia, a Latina, contro un'organizzazione criminale senza legami con Cosa nostra, 'Ndragheta e Camorra, ma capace di imporsi con le pratiche tipiche delle mafie. In esecuzione di circa 20 ordinanze di custodia cautelare, ordinate dalla Dda di Roma, nei confronti di un clan rom attivo nel quartiere Campo Boario. Gli indagati, tra cui 7 donne,sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, traffico di droga, ...

Bayern Monaco - partnership con Perform incentrata sull’America Latina : Il club bavarese ha stretto una partnership con il gruppo Perform per veicolare i propri contenuti anche in America Latina, dove il Bayern ha una buona fan base. L'articolo Bayern Monaco, partnership con Perform incentrata sull’America Latina è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Latina - picchia la moglie e la fa cadere con la bambina in braccio : arrestato : picchia la moglie, non ferma la sua furia neppure il fatto che ha la loro bambina in braccio. Anzi, quando sotto i suoi colpi la donna vacilla e cade e la bimba sbatte la testa ferendosi, lui non le ...

Latina - ospizio “lager” con anziana “tenuta in gabbia” : sette arresti : Costretta a letto in una sorta di gabbia, rinchiusa a chiave nella sua stanza senza bagno, schiaffeggiata, insultata e strattonata: sono alcuni dei maltrattamenti subiti da un’anziana in una casa di riposo a Roccagorga (Latina) ed emersi nel corso di un’indagine del Nas carabinieri di Latina. I militari oggi hanno eseguito sette ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari e un decreto di sequestro preventivo della struttura. ...

Audio e tracklist di Evergreen di Calcutta - il nuovo album prima dei concerti a Latina e Verona : Evergreen di Calcutta è il nuovo album disponibile da venerdì 25 maggio in tutti i negozi di dischi e digital store, oltre che sulle piattaforme streaming. A due anni dal successo di Mainstream, disco che gli ha consentito di raggiungere un pubblico più vasto e la notorietà in Italia, il cantautore di Latina propone un progetto discografico che rappresenta una nuova prova, tra testi che manifestano sentimenti di malessere ma anche dolcezza. ...

Continuano avvistamenti animali. Serpenti si accoppiano a Porta Latina : Roma: avvistamento a ridosso mura romane vicino a Caracalla Roma – Continuano gli avvistamenti di fauna selvatica nella Capitale. Se non bastavano maiali, cinghiali, topi e gabbiani, stavolta a fare capolino tra le strade di Roma sono i Serpenti. O meglio, due Serpenti. Presumibilmente due ‘bisce dal collare’. Gli esemplari sono stati immortalati da alcuni cittadini. Avvistamento avvento non in una lontana periferia ma a ...

Fincantieri : La Tribune - in trattativa con Ng chiede leadership in America Latina : Parigi, 14 mag. (AdnKronos) – Fincantieri, nelle trattative con il francese Naval Group, avrebbe avanzato delle richieste in particolare sul piano commerciale in alcune aree geografiche del mondo e in particolare in America Latina. A rivelarlo è ‘La Tribune’. “L’Ad di Fincantieri Giuseppe Bono -scrive il quotidiano francese- rivendica la Grecia e l’America Latina dove Naval Group però ha molti rapporti e ...

Volley : Play Off Challenge - Monza supera Latina e conquista la finale : LA CRONACA DEL MATCH- S'inizia con un ace di Plotnytskyi , 3-1, e un muro di Ishikawa che rovescia il parziale 7-8, ma un ace di Beretta e un muro di Kawika Shoji rimette avanti i padroni di casa che ...