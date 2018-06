Latina Arresti nel clan rom di Campo Boario

Latina - orrore nella casa di riposo : anziana chiusa in gabbia - 7 arresti : Latina, orrore nella casa di riposo: anziana chiusa in gabbia, 7 arresti Grazie a intercettazioni telefoniche e ambientali, i militari del Nas hanno scoperto i maltrattamenti subiti da un’ospite non autosufficiente Continua a leggere L'articolo Latina, orrore nella casa di riposo: anziana chiusa in gabbia, 7 arresti proviene da NewsGo.

Lecce - 2 arresti nel clan Coluccia : “Era un ‘organo giurisdizionale’ per problemi tra privati. Match comprati dal GaLatina” : Avevano “comprato” alcune partite per permettere alla loro squadra di calcio di conquistare la promozione, gestivano di fatto i servizi all’interno del cimitero e avevano “indirizzato gli interessi del clan anche verso settori nuovi” e apparentemente leciti, come pescherie e uffici per l’attivazione di contratti per la fornitura di energia elettrica e gas. E spesso quando qualcuno subiva un furto si rivolgeva ...

Latina - farmaci in esenzione rivenduti al mercato nero : 7 arresti : Roma, 7 mag. , askanews, Scoperta e disarticolata dalla Guadia di Finanza di Latina un'associazione a delinquere che tra le provincie di Roma, Latina e Frosinone frodava il Servizio Sanitario ...

Latina Calcio - riciclaggio e frode : 13 arresti - anche ex deputato FdI/ Inchiesta su suicidio avvocato Censi : Latina, frode fiscale e riciclaggio: Imprenditori e commercialisti nei guai, tra gli arrestati anche l'ex deputato Pasquale Maietta. Inchiesta si intreccia sul suicidio dell'avvocato Censi(Pubblicato il Mon, 16 Apr 2018 13:30:00 GMT)

