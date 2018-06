L' app della Liga combatte la pirateria in un modo un po' pirata

4° tappa : Sul Passo Maniva - show della Nazionale Colombiana : LA CRONACA La quarta tappa della più prestigiosa corsa a tappe per Under 23 prende il via lunedì 11 giugno da Mornico al Serio , BG, , casa dell'appassionato Beppe Colleoni e della sua Colpack. Dopo ...

Wind Music Awards : domani su Rai 1 il secondo appuntamento con i premi della musica italiana : Tra i "premi live" un riconoscimento sarà riservato anche agli spettacoli non Musicali , sezione Cinema Italiano e sezione Teatro, che nel periodo di riferimento hanno ottenuto il maggior numero di ...

Spazio - l’appello della Cina : “Servono 150 fisici per la caccia ai neutrini” : Cercasi 150 fisici disperatamente, da impiegare nei prossimi tre anni nella caccia ad alcune delle particelle più elusive dell’Universo, i neutrini: a lanciare questo appello sono i ricercatori cinesi che partecipano alla collaborazione internazionale ‘Juno‘, il super esperimento da 20 mila tonnellate e 300 milioni di dollari in costruzione in Cina, a cui l’Italia partecipa con l’Istituto Nazionale di Fisica ...

Codici televoto della finale di Amici 2018 e regolamento : come votare da app - Witty e SMS : La produzione ha divulgato i Codici televoto della finale di Amici 2018, attesa in diretta su Canale 5 stasera, lunedì 11 giugno. I quattro finalisti sono pronti a disputare l'ultima puntata del programma condotto da Maria De Filippi. Sono in gara per il titolo di vincitore dell'edizione numero 17 i cantanti Einar, Irama e Carmen e la ballerina Lauren, già vincitrice del circuito canto. Questa sera, dalle ore 21.10 all'1.30 circa, si terrà ...

I risultati della gara di Hell nella quinta tappa del WRX : Il circuito " forse la pista di WRX più famosa del mondo " si compone al 60% di asfalto e al 40% di terra per un tracciato di 1,21 chilometri. Il record sul giro, ottenuto l'anno scorso, è ...

Secret Florence : torna l'appuntamento che apre i luoghi segreti della città : ... Virgilio Sieni/Centro di produzione nazionale; Musicus Concentus " che, ogni giorno, si misureranno con sette luoghi meno battuti dal turismo di massa: il Planetario della Fondazione Scienza e ...

Aquarius - svolta della Spagna : la nave-migranti approderà a Valencia. Conte ringrazia : La Spagna accoglierà la nave Aquarius nel porto di Valencia . La svolta arriva all'improvviso dopo gli appelli di Onu e Ue e mentre infuria lo scontro Italia-Malta sui porti per l'accoglienza della ...

BATACLAN VIETATO AI MUSULMANI/ Il rapper franco-algerino Médine non può esibirsi nel locale della strage : Il caso di una rapper nato in Francia da famiglia algerina a cui la destra vuole vietare di esibirsi al BATACLAN, luogo della strage dell'Isis nel novembre 2015(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 14:41:00 GMT)

apple in Regno Unito avverte sui rischi della Brexit - : Come avvenuto anche negli altri paesi in cui opera in Europa, Italia inclusa, Apple in Regno Unito evidenzia il proprio contributo all'economia locale «Apple è un motore di crescita economica nel ...

A Mèdine - rapper francese di origini algerine - vietato il Bataclan : 'Un sacrilegio per le vittime della strage' : ... che agiscono per conto dei familiari delle persone uccise e ferite nel massacro di Bataclan hanno detto che avvieranno azioni legali per ottenere l'annullamento degli spettacoli programmati con la ...