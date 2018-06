L’«altra» Aquarius | una nave Ong con 800 migranti a bordo

gqitalia

: Altra cosa su #Aquarius: a me frega nulla se qualcuno si sente offeso dal fatto che mi dica dispiaciuto, problema v… - ShooterHatesYou : Altra cosa su #Aquarius: a me frega nulla se qualcuno si sente offeso dal fatto che mi dica dispiaciuto, problema v… - RaiNews : Sindaco di Barcellona @AdaColau ha offerto l'approdo nel porto della città catalana ai 629 migranti a bordo della n… - LegaSalvini : Salvini: altra nave di ong in mare, BASTA! -

(Di martedì 12 giugno 2018) Passata una– l’autorizzata da Madrid ad attraccare a Valencia – ne arriva un’. Con l’inizio dell’estate si ispessisce il nodo del flussovia mare: nel giugno dello scorso anno l’allora ministro degli Interni, Marco Minniti, minacciò di chiudere i porti italiani sovraccaricati da un’emergenza di 12mila sbarchi in pochi giorni. Ora è l’attuale titolare del Viminale, Matteo Salvini, ad averlo fatto e conferma il no a un’ong, la Sea Watch 3, con 800. Salvini aveva già twittato: “Oggi anche laSea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l’ennesimo carico di immigrati, ovviamente da portare in Italia. Associazione tedesca,olandese, Malta non si muove, la Francia respinge, l’Europa se ne ...