L' allenatore dello Jiangsu fa sognare gli interisti | ' Vi svelo i progetti di Mr Zhang'

Semak è il nuovo allenatore dello Zenit : Sergey Semak ha preso il posto di Roberto Mancini nel ruolo di allenatore dello Zenit di San Pietroburgo. L’ex giocatore del Cska ha firmato un contratto di due anni con la possibilità di prolungamento per un anno aggiuntivo. Lo riporta il sito ufficiale del club. “Lo Zenit di San Pietroburgo da il bentornato a Sergey Semak e gli fa i migliori auguri per il suo lavoro di allenatore degli azzurri biancoblu” dice ...

Panchina Napoli - il futuro di Sarri in 48 ore : offerta faraonica dello Zenit - l’allenatore valuta l’addio all’Italia : Panchina Napoli – Il campionato di Serie A è andato in archivio, stagione strepitosa da parte del Napoli che però si è dovuto accontentare del secondo posto. Nel frattempo si pensa alla prossima stagione con la prima scottante situazione da risolvere che riguarda il futuro del tecnico Maurizio Sarri, i rapporti con il presidente De Laurentiis non sono più idilliaci, gli ultimi botta e risposto hanno compromesso un pò la situazione e ...