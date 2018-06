«L’agente ferito a Borzoli sta meglio» Gabrielli | «Fiducia nell’iter giudiziario»

Genova - Gabrielli incontra L’agente ferito «Presto i “taser” ai poliziotti» | : Il capo della polizia ha incontra to al San Martino i due agenti feriti domenica nella colluttazione all’interno dell’abitazione di Sestri Ponente in cui ha perso la vita il giovane Jefferson Tomalà

A Genova giovane accoltella un poliziotto e viene ucciso. Gravemente ferito L’agente : Un equadoregno di 20 anni ha accoltellato un poliziotto intervenuto su richiesta della madre del giovane ed è stato ucciso da un colpo di pistola. È successo a Genova, in un’abitazione in via Borzoli, nel ponente della città....