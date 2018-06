Lady Gaga e sua mamma Cynthia premiate per la solidarietà | dalla popstar un inno alla

Taylor Kinney a Bologna dopo il MotoGP - “pit stop italiano” per l’attore di Chicago Fire ed ex di Lady Gaga : dopo la vacanza di Ellen Pompeo a Firenze, anche un altro volto delle serie tv americane è sbarcato in Italia: si tratta di Taylor Kinney a Bologna, approdato nel nostro Paese una settimana fa per il MotoGP 2018. L'attore è arrivato nel nostro Paese nella settimana del Gran Premio del Mugello, in scena domenica 3 giugno, per fare il tifo per il campione Joe Roberts, trattenendosi poi per qualche g?iorno insieme ad amici appassionati di ...

A Star Is Born - il primo trailer del film di Lady Gaga e Bradley Cooper : ROMA – Arriverà al cinema (per Warner Bros) il prossimo 11 ottobre A Star Is Born, il primo film da regista di Bradley Cooper, remake della pellicola del 1937. L’artista è anche protagonista insieme a Lady Gaga, anche lei al debutto. Sul grande schermo però. In questa nuova rivisitazione della tragica storia d’amore, Cooper interpreta […] L'articolo A Star Is Born, il primo trailer del film di Lady Gaga e Bradley Cooper proviene da NewsGo.

Lady Gaga debutta sul grande schermo (ma è irriconoscibile) : Struccata e con i capelli scuri: Lady Gaga è apparsa così - quasi irriconoscibile - nel trailer del film "A Star is Born", che segna il suo debutto da attrice protagonista sul grande schermo. La cantante, 32 anni, ha recitato accanto a Bradley Cooper nel remake del lungometraggio del 1976 che aveva invece come protagonisti Barbra Streisand e Kris Kristofferson. Nella pellicola, che arriverà nei cinema non prima di ottobre ...

«È nata una stella» : Bradley Cooper canta (con Lady Gaga) nel primo trailer italiano : canta, Bradley Cooper. canta, recita, dirige. Nel remake di È nata una stella, i ruoli che Bradley Cooper ha scelto di interpretare sono tanti e vari. Eppure, nessuno è stato lasciato al caso. O così pare dal primo assaggio del film, racchiuso nel trailer che la Warner Bros. ha diffuso ieri. https://www.youtube.com/watch?v=jvMaHOOY5VA L’attore, che nella pellicola è Jackson Maine, gloria del country americano, sembra essere riuscito a fare ...

Online il trailer di È nata una stella con Lady Gaga - la popstar è Ally nel remake di A Star Is Born (video) : È finalmente Online il primo trailer italiano di A Star Is Born: il musical con Lady Gaga, che segna il debutto alla regia di Bradley Cooper, sarà al cinema dal prossimo ottobre. Si tratta del terzo remake dell'omonimo film del 1937 di William A. Wellman, noto in Italia col titolo di "È nata una stella", dopo quello di George Cukor del 1954 con Judy Garland e quello di Frank Pierson nel 1976 con Barbra Streisand. Protagonisti di questa nuova ...

Tre nuovi album per Lady Gaga? La popstar tra il successore di Joanne - duetti jazz e colonne sonore : Tre nuovi album per Lady Gaga sono in lavorazione contemporaneamente? La teoria è stata avanzata da Forbes sulla base delle indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni e ha certamente un suo fondamento. Avvistata più volte in studio di registrazione in queste ultime settimane, la popstar è sicuramente impegnata nella produzione di nuova musica. Gaga entra ed esce dagli studi senza farne mistero, visto che i paparazzi la immortalano ...

Lady Gaga e Tony Bennett di nuovo in studio - il secondo album di duetti Cheek To Cheek è più vicino? (Video) : Lady Gaga e Tony Bennett potrebbero aver ripreso finalmente le redini del progetto di un secondo volume di Cheek To Cheek, il loro primo album di duetti in cui hanno rivisitato a due voci grandi classici del genere jazz americano. La popstar è stata avvistata diverse volte a New York negli ultimi giorni mentre entrava ed usciva, più di una volta, dagli Electric Lady studios, dove è stata raggiunta dal fidanzato Christian Carino e dall'amico e ...

Lady Gaga ha cantato in lip sync “…Baby One More Time” di Britney Spears in un’occasione speciale : Sempre favolosa The post Lady Gaga ha cantato in lip sync “…Baby One More Time” di Britney Spears in un’occasione speciale appeared first on News Mtv Italia.

Lady Gaga E IL DONO NATURALE/ Mamma Germanotta loda la figlia : “era una bimba prodigio” : La Mamma di LADY GAGA, Cynthia Germanotta, racconta l'infanzia della cantante: "Ho sempre saputo che c'era qualcosa di speciale in lei. Non ha mai voluto prendere lezioni di pianoforte"(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 19:23:00 GMT)

Migliora la salute di Lady Gaga - dopo il tour interrotto per la fibromialgia il ritorno in studio e dal vivo (video) : La salute di Lady Gaga le ha impedito di portare a termine la tranche europea del Joanne World tour, ma dopo qualche mese la popstar è finalmente tornata al lavoro. Lady Gaga continua a combattere con la fibromialgia di cui è affetta e che le ha procurato dolori lancinanti rendendole impossibile esibirsi nelle restanti date del suo tour 3 mesi fa, ma sta sensibilmente meglio rispetto a quando ha dovuto rinunciare agli ultimi 10 concerti ...

Lady Gaga popstar impegnata - dalla campagna per la salute mentale con Harry e William all’aiuto ad una coppia LGBT : Negli ultimi anni Lady Gaga ha dimostrato continuamente di essere impegnata su più fronti in battaglie che le stanno a cuore, da quelle meramente politiche col sostegno a Hillary Clinton nella corsa alle presidenziali contro Trump a quelle di stampo sociale come l'iniziativa che sta portando avanti insieme ad altri celeberrimi testimonial come i membri della famiglia reale inglese. Lady Gaga ha partecipato ad una campagna volta a promuovere ...

Lady Gaga - Judi Dench e i principi inglesi insieme per la salute mentale : Nobiltà di sangue e di spettacolo insieme per il messaggio sulla consapevolezza della salute mentale. Heads Together è il nome della campagna portata avanti dai reali inglesi a cui si sono unite anche Lady Gaga e Judi Dench. La cantante e l’attrice hanno prestato la loro voce al messaggio radiofonico in cui i reali hanno invitato tutti a parlare dei problemi mentali perché «anche i principi hanno momenti ...