huffingtonpost

: La Yalta del tempo nuovo - Niktimel : La Yalta del tempo nuovo - HuffPostItalia : La Yalta del tempo nuovo - Maldoror969 : @icebergfinanza Inutile mica tanto, è stato una sorta di precancellazione di Yalta Trump ha fatto capire che dà imp… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Sotto i nostri occhi, e non ce ne siamo accorti, c'è un riallineamento dei superpoteri politici globali che sta cambiando il volto del mondo e i destini dell'Europa. Tre passaggi veloci nel giro di pochissimi giorni, che si tengono tutti se sappiamo leggerli con le lenti giuste, ci stanno raccontando quel che accade.Il primo è quella specie di amor fou tra Trump e Kim Jong Un. C'è forse qualcuno che possa immaginare che quella stretta di mano si sia consumato senza la benedizione della potentissima Cina? Non ci sembra in discussione, infatti, la circostanza che questo soprassalto di ragionevolezza tra i due esuberanti leader americano e nordcoreano, sia stato coltivato e incoraggiato da Xi Jinping, con l'understatement di chi controlla davvero una buona parte del globo- non solo la parte asiatica- e non ha nessun bisogno di sembrare il protagonista.Secondo ...