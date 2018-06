La vita in diretta estate Anticipazioni e ospiti 12 giugno | ottimo esordio per la

La vita in diretta - Sgarbi sarà l'infiltrato speciale : "Farò incursioni quando voglio" : Prima puntata e prima sorpresa a La vita in diretta. La versione estiva inaugurata da Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli apre a Vittorio Sgarbi, che nei prossimi tre mesi ricoprirà un ruolo inedito all’interno del programma.Il critico d’arte sarà infatti “l’infiltrato speciale” con possibilità di intromettersi nella discussione a suo piacimento, con improvvise incursioni in studio.prosegui la letturaLa vita in diretta, Sgarbi sarà ...

Marco Liorni e l'addio a La vita in diretta : le parole toccanti nell'ultima puntata : FUNWEEK.IT - Dopo 7 anni Marco Liorni ha detto addio a La Vita in diretta e ha salutato e ringraziato lo staff, il pubblico, la collega e tutti coloro che puntata dopo puntata gli sono stati accanto. ...

Ingrid Muccitelli/ Chi è la nuova conduttrice de La vita in Diretta Estate : Ingrid Muccitelli arriva nel pomeriggio di Rai1 alla conduzione de La Vita in Diretta Estate dopo il success ottenuto a Mattina in famiglia, come andrà questa nuova avventura?(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 14:30:00 GMT)

Gianluca Semprini/ Chi è il nuovo conduttore de La vita in Diretta estate : Toccherà al giornalista Gianluca Semprini prendere in mano le redini della versione estiva de La Vita in Diretta in onda da oggi, 11 giugno, su Rai1. Il pubblico lo apprezzerà?(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 14:02:00 GMT)

La vita in diretta Estate/ Anticipazioni e ospiti prima puntata dell'11 giugno : cambio di guardia su Rai1 : cambio della guardia nel pomeriggio di Rai1 dove Marco Liorni e Francesca Fialdini lasciano il posto a Ingrid Muccitelli e Gianluca Semprini per La Vita in diretta Estate(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 13:36:00 GMT)

Rai : Tiberio Timperi a La vita in diretta - Mara Venier forse a Domenica In (RUMORS) : Ci aspettano grandi novità per la prossima stagione televisiva. Infatti, per una serie di circostanze, in Rai è previsto un grande valzer di conduttori che coinvolgerà anche programmi storici e collaudati. A partire da settembre muteranno molti dei volti noti delle trasmissioni più popolari: ancora non c’è nulla di ufficiale, perché si aspetta la presentazione dei palinsesti della prossima stagione televisiva per svelare i nomi, ma già molti di ...

La vita in Diretta - Marco Liorni saluta : «Questo è un arrivederci. Quando una cosa bella finisce bisogna essere felici perché c’è stata» : Marco Liorni, La Vita in Diretta Marco Liorni esce di scena con stile, senza nascondere l’emozione. Tra gli abbracci e gli applausi di chi, per sette anni, ha lavorato con lui a La Vita in Diretta. Per il conduttore romano, quella di oggi era l’ultima puntata alla guida del programma pomeridiano di Rai1, che dalla prossima stagione sarà affidato a Tiberio Timperi e alla confermata Francesca Fialdini. Così hanno deciso i vertici Rai. ...

PELLEGRINAGGIO MACERATA LORETO/ Diretta tv e video - Papa Francesco : 'La vita è un cammino' : PELLEGRINAGGIO MACERATA LORETO, Diretta tv video: programma, attesa per messaggio Papa. Ultime notizie sull'evento giunto alla 40esima edizione.

Italia Si - il nuovo impegno di Marco Liorni per Rai 1. A “La vita in Diretta” dice Arrivederci : Marco Liorni lascia La Vita in Diretta ma non gli dice addio: “Il mio vuole essere un Arrivederci”. Venerdì otto giugno si è conclusa anche l’avventura canonica del contenitore pomeridiano dei Rai 1 La Vita In Diretta che ha visto per sette anni alla conduzione Marco Liorni. L’amatissimo conduttore ha voluto ringraziare tutti, dai cameraman alla squadra di giornalisti, persino le sarte e ha detto: Oltre a te, Francesca (Fialdini) mando un bacio ...

Marco Liorni dice addio (da gran signore) a La vita in diretta : Marco Liorni dice addio a La vita in diretta e lo fa da gran signore, evitando polemiche e mostrando, ancora una volta, tutta la sua eleganza. Garbato e lontano da quella tv urlata che ultimamente sembra tanto piacere, Marco Liorni ha salutato i telespettatori che hanno seguito i suoi sette anni alla guida dello show pomeridiano. Il 52enne era approdato a La vita in diretta dopo il malore di Lamberto Sposini, che aveva avuto un ictus durante la ...

Marco Liorni - addio a La vita In Diretta/ Video - Francesca Fialdini lo fa piangere - pronto per L’Eredità? : Oggi dovrebbe essere l'ultima puntata di Marco Liorni a La Vita in Diretta. Il conduttore dovrà lasciare il timone a Tiberio Timperi ma a chi saranno dedicate le sue ultime parole?(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 23:13:00 GMT)

