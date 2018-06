La vergogna degli organici di sostegno | lettera

vergogna Juventus : cori razzisti degli Under 15 contro Napoli : Una Vergogna senza fine, quella del razzismo, che purtroppo sta travolgendo il calcio anche nelle sue compagini più giovani. Dopo aver sconfitto il Napoli Under 15 per 3-0 nella semifinale Final Four ...

M5S - parlano i militanti : ”Hanno tradito il voto degli italiani”. “E’ una vergogna non si può andare avanti così” : “Hanno tradito il voto degli italiani”. Il coro, tra i militanti del Movimento cinque stelle, è unanime. Riuniti a Fiumicino dal loro leader, Luigi di Maio gli elettori del Movimento se la prendono con il presidente Sergio Mattarella, al quale poco prima dal palco Di Maio ha annunciato la messa in stato d’accusa L'articolo M5S, parlano i militanti :”Hanno tradito il voto degli italiani”. “E’ una ...

Grande Fratello 15 - l'ultima vergogna di Luigi Favoloso : 'Siete degli idioti'. Chi si spinge a difendere : Poteva Luigi Favoloso esimersi dal sostenere una causa persa? No, ovviamente. L'ex inquilino del Grande Fratello 15 , squalificato dalla casa di Barbara D'Urso per insulti, si schiera infatti al ...

“vergogna - coi soldi che hai…”. Leonardo Bonucci ancora nel mirino degli utenti sui social : Uno dei calciatori da sempre più popolari sui social network, amato e odiato senza filtri, apprezzato per la sua spontaneità che qualche volta gli è costata più di un guaio. Parliamo ovviamente di Leonardo Bonucci, difensore in forza al Milan ma in passato legato a lungo alla Juventus, che è finito nuovamente al centro di una discussione virtuale a causa di un post, in realtà per nulla provocatorio e anzi molto dolce, pubblicato sul suo ...