La sinistra ora schiera i pm | Italia ha responsabilità penali

La sinistra esiste ancora - e anche la destra : è quella della caccia al nero - : Ci sono decisioni che, in economia o in tutti i campi, che sono di sinistra oppure di destra. Oggi sono in crisi irreversibile i grandi partiti che rappresentavano sinistra e destra, ma la sinistra e ...

Pinerolo : tensione in Consiglio comunale tra consiglieri 5Stelle e minoranza centrosinistra : Sull'Eco domani in edicola i commenti della situazione politica nazionale dei principali esponenti locali di partiti e movimenti.

Governo - Boldrini : “Conte? Coraggioso - dovrà fare l’esecutore. Centrosinistra? Reinventare ex novo modo di fare politica” : “Conte non lo conosco ma ha una bella dose di coraggio, perché dovrà fare l’esecutore“. Così Laura Boldrini, ex presidente della Camera, deputata di LeU, sulla nomina del presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. E su Roberto Fico, con le mani in tasca durante l’inno d’Italia: “Se voleva farsi notare ci è riuscito. È il suo stile, che io non condivido e come me credo neanche molti ...

Rossi : "La sinistra è finita nei titoli di coda : ora il nuovo partito del lavoro" : "La sinistra è finita nei titoli di coda. Subito il "partito del lavoro", oltre il Pd e oltre Leu. Intanto, si sappia, i lavoratori discutono della legge Fornero". Lo afferma il presidente della Regione...

Governo - Di Maio : “Sul contratto un plebiscito degli iscritti. Ora avanti coi diritti sociali distrutti dalla sinistra” : Il 94% degli iscritti del Movimento 5 stelle ha detto sì al contratto di Governo con la Lega. Dopo i risultati il capo politico, Luigi Di Maio, ha commentato così: “È stato un plebiscito. Ora puntiamo a ristabilire i diritti sociali che la sinistra ha distrutto in questi anni”. L'articolo Governo, Di Maio: “Sul contratto un plebiscito degli iscritti. Ora avanti coi diritti sociali distrutti dalla sinistra” proviene da Il ...

Grillo : "Di Maio sta lavorando benissimo - le idee non sono né di destra né di sinistra" : Luigi Di Maio sta lavorando "benissimo". E i ragazzi stanno lavorando bene? "benissimo! Abbiamo dimostrato di sederci con chiunque: le idee non sono né di destra né di sinistra, sono...

Grillo : Di Maio lavora bene. Idee non sono di destra o sinistra : Grillo: dimostrato di poterci sedere con chiunque Roma – Di seguito le parole rilasciate ai ai microfoni di Night Tabloid da Beppe Grillo. Le sue dichiarazioni saranno trasmesse questa sera su Rai2 alle 23.15. Come sta lavorando Di Maio? “Benissimo”, risponde Beppe Grillo. Ed i ragazzi stanno lavorando bene? “Benissimo! Abbiamo dimostrato di sederci con chiunque. Le Idee non sono né di destra né di sinistra. sono buone, ...

Narni - tre Consigli comunali saltati di seguito - insorgono le minoranze : 'Centrosinistra assente e irresponsabile' : Di certo " continuano le promesse ed i buoni propositi del Sindaco per dare maggior importanza allo strumento consiliare sono durati ben poco, giusto il tempo di installare lo streaming per poi non ...

D’Alfonso rimane governatore e senatore : la maggioranza di centrosinistra gli salva (ancora) la doppia poltrona : Per il consiglio regionale dell’Abruzzo il presidente Luciano D’Alfonso, da più di due mesi anche senatore della Repubblica, può mantenere entrambi gli incarichi perché non è “incompatibile“. Esiste un articolo della Costituzione (il 122) che enuncia chiaramente l’impossibilità di essere sia componente di una giunta regionale sia parlamentare, ma non la pensa così l’assemblea abruzzese che, a maggioranza, con ...

Lotta e cammina ancora - concluso l'VIII Congresso della sinistra Universitaria : Lotta e cammina ancora, concluso l'VIII Congresso della Sinistra Universitaria PERUGIA l'VIII Congresso della Sinistra Universitaria, tenutosi venerdì 4 e sabato 5 Maggio presso il Teatro di Figura di ...

Brignone : 'Il futuro della sinistra è a repentaglio - ora serve un fronte ampio' Video : E' in corso in queste settimane il dibattito congressuale di Possibile, una delle tre forze politiche che ha dato vita al cartello elettorale di Liberi e Uguali, e che si appresta a decidere il proprio futuro. Dopo la scelta del fondatore Pippo Civati di non ricandidarsi alla guida del partito, sono due i candidati in campo per la segreteria nazionale. Da un lato il romano David Tozzo, che avevamo intervistato pochi giorni fa [Video], dall'altra ...

Da destra a sinistra/I due forni spiazzano l'elettorato cinquestelle : Il risultato delle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia, che segue quello delle Regionali in Molise, è chiarissimo almeno su un punto: il tracollo del Movimento 5 Stelle e l'exploit della Lega. ...

Ora Grillo difende Di Maio dai "parassiti della sinistra" : Dopo la palese sconfitta e la porta in faccia sbattuta da Matteo Renzi, Beppe Grillo difende Luigi Di Maio da quelli che definisce i "parassiti" della "sinistra frou frou. "L'entusiasmo di Luigi viene propagandato come fosse bramosia di potere e la sinistra frou frou gioca la carta di un'improbabile supremazia intellettuale, ridicola, e figlia di accordi con quello che hanno sempre chiamato 'caimano'. Lo stesso soggetto con cui hanno trovato il ...

Friuli - Massimiliano Fedriga è il nuovo governatore. Lega primo partito - secondo il centrosinistra - crollano i 5Stelle. Salvini : ora tocca a ... : La distanza è incolmabile, anche se lo scrutinio è ancora in corso. Ma Massimiliano Fedriga, candidato della Lega appoggiato dal centrodestra più due liste civiche, è il nuovo governatore di una delle ...