La senatrice a vita scampata all' Olocausto | La responsabilità e la vergogna sono

(Di martedì 12 giugno 2018) "La Spagna accoglie più dell'Italia? Meno male che qualcuno non dice no. Quando si è soli ad aprire la porta, possuccedere tante cose come quelle chesuccesse. La responsabilità e laè dell'Europa". Così laLiliana Segre a margine della presentazione del libro "NazItalia" di Paolo Berizzi, a Milano, ha commentato il caso Aquarius e la decisione di chiudere i porti italiani ai profughi. Infine, sul timore di un possibile ritorno dell'ideologia fascista in Italia, ha detto: "Non temo il ritorno del fascismo così com'era una volta, ma di sicuro la destra sta facendo dei passi grandi in quella direzione e dobbiamo rispettare la volontà popolare perché al contrario dei fascisti, iomolto democratica".