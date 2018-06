La “nuova” Roma dà l’assalto allo scudetto | cessioni dolorose | acquisti da urlo ed un

sportfair

: ?Nel nome di #Kluivert ??Un talento tutto da scoprire ??Velocità, dribbling e personalità: #Roma, ecco chi è Justin,… - DiMarzio : ?Nel nome di #Kluivert ??Un talento tutto da scoprire ??Velocità, dribbling e personalità: #Roma, ecco chi è Justin,… - CittadinidiTwtt : E' il giorno del PA Social Day: Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Cosenza, Firenze, Genova, Mil… - noemiofficial : A Milano e Roma mi avete regalato un affetto incredibile. Salire sul palco e vedere uno per uno i vostri volti sorr… -

(Di martedì 12 giugno 2018) Laè pronta a dare battaglia in chiave, il ds Monchi sta lavorando alacremente sul mercato per regalare una rosa super a mister Di Francesco Il calciomercato è entrato nel vivo solo da poche settimane, ma possiamo già ben dire che una delle squadre più attive della nostra Serie A, è di certo ladel ds Monchi. L’ex Siviglia è scatenato, con la sua solita filosofia fatta di giovani talenti ad un passo dal diventare campioni, toccherà a Di Francesco completare la crescita di alcuni dei nuovigirossi. Ieri è sbarcato nella capitale uno dei giovani più interessanti del panorama mondiale, Justin Kluivert. Balzato alle cronache inizialmente ‘solo’ per essere il figlio del grande Patrick, si è conquistato a suon di prestazioni una reputazione tutta sua, finendo nel mirino di Monchi, abile a portarlo a. Discorso simile vale per il giovane ...